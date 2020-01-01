Aramex — международная компания, основанная в 1982 году и специализирующаяся на экспресс-доставке грузов, писем, различного вида корреспонденции и иной почты по всему миру. Центральный офис находится в Дубае, ОАЭ.
Для отслеживания Aramex необходим трек-идентификатор — уникальный номер из букв и цифр, который оформляется для каждого груза индивидуально в зависимости от транспортной компании и страны отправления. Это базовая бесплатная услуга, которая позволяет проверять отслеживание посылок Aramex и других служб доставки вне зависимости от того, где они находятся.
Чтобы отследить посылку Aramex по треку, вам нужно дождаться, когда продавец отправит вам номер. Это происходит после оформления и отправления груза, а не после его оплаты — между этими этапами может пройти несколько дней (как правило, до семи включительно). Когда идентификатор будет у вас на руках, необходимо перейти на сайт службы и скопировать его в центральное окно, после чего нажать «Track». После этого на странице появится вся доступная на данный момент информация — от даты оформления груза до его последней отметки на карте. При работе с данной системой также помните, что:
Платформа Posylka.net занимается бесплатным почтовым отслеживанием Aramex и иных логистических фирм, почт и служб доставки по всему миру. Мы специализируемся на поиске посылок через трек-коды или номера накладных, у нас есть доступ к базам данных большинства почтовых служб, что позволяет следить за несколькими грузами, отправленными из разных точек света.
Для поиска почтового отправления Aramex, зарегистрируйтесь на нашей платформе и введите трек-код в центральную строку поиска, нажмите «Искать». После обновления страницы, на экране появится вся доступная в базе данных информация — когда посылка поступила в отделение почты, когда была отправлена, где находится сейчас. Также у вас будет возможность оценить примерную дату доставки, учитывая опыт других покупателей, которые воспользовались услугами сервиса.
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