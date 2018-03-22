Государственный почтовый оператор Сингапура эффективно функционирует уже 150 лет, а сейчас, в век активного развития интернет-технологий, предлагает широкий самых разнообразных услуг. На сегодняшний день многие продавцы предпочитают сотрудничать именно с почтой Сингапура перевозя в другие страны товары китайских онлайн-магазинов, поскольку пересылка через почту Китая запрещена для некоторых групп товаров, а Singapore Post эффективно решает проблемы таможни и осуществляет пересылку намного быстрее, чем China Post. Отследить посылку с Сингапура также не проблема – компания внедрила в свою работу сервис трекинга, поэтому теперь можно не сомневаться в том, ваш заказ придет вовремя и не будет утерян в пути. У Singapore Post много деловых партнеров в сфере национальных и международных почтовых перевозок, ежегодно увеличивается количество почтовых отделений и расширяется список предлагаемых услуг. Почта Сингапура – редкий случай, когда одна из старейших почтовых служб в тоже время входит в список самых инновационных и предлагает эффективную систему отслеживания посылок singapore post.

Singapore Post: отслеживание посылок

Почта Сингапура активно сотрудничает с такими торговыми онлайн-площадками, как AliExpress и eBay. Большая часть пересылаемых компанией грузов – заказы с интернет-магазинов. Предлагаемое почтой Сингапура отслеживание по идентификационным номерам помогает клиентам торговых платформ быть уверенными в безопасности доставки товара. При отслеживании singapore post следует обратить внимание на то, что весь контент сайта на английском языке, поэтому стоит либо воспользоваться автоматическим переводом через браузер, либо отслеживать посылку из Сингапура через сторонние сайты, имеющие доступ к трекингу Singapore Post. Отследить посылку почты Сингапура можно абсолютно бесплатно – для этого нужно знать трек-номер вашего заказа и иметь доступ в интернет. Идентификационный номер, который также называют трек-кодом, можно увидеть в квитанции, чеке или на сайте магазина в разделе «Мои Заказы». Регистрация на сайте, помимо возможности отследить посылку singapore post позволяет еще и сохранять данные о трекинге, историю отслеживаний и настроить автоматические оповещения на электронную почту или по смс. Возможность с помощью singapore post отследить посылку в любой точке мира – важное преимущество данной службы.

Всегда в курсе

Почта Сингапура отслеживание посылок выводит на новый уровень – теперь вы можете в любой момент с помощью мобильного телефона, компьютера или планшета проверить местоположение вашего заказа. Кроме того, Singapore Post позволяет заранее назначить удобный для вас день и время доставки, обсудить особенности транспортировки и даже изменить условия уже после оформления заказа. Сайт Singapore Post – отслеживание трека с помощью новейших систем, дающих самые точные результаты. Почта сингапура отследить посылку может за считанные секунды, а на все вопросы охотно ответят операторы по телефону или на сайте. Компания использует новейшие средства электронного маркетинга, упрощает процесс онлайн-покупок и сокращает время ожидания доставки товара. Для singapore post отслеживание почтовых отправлений является важной частью ведения международного бизнеса. Почта Сингапура – это отслеживание почтовых отправлений, качество и скорость доставки, проверенные годами.