Отследить посылку Sunyou

SunYou

На сегодняшний день количество посылок из Китая в страны бывшего СНГ составляет 100 миллионов штук ежегодно. И в этом нет ничего удивительного, ведь именно китайские производители выпускают дешевые товары массового потребления, востребованные по всему миру.

Разумеется, с таким колоссальным оборотом нужно как-то справляться, поэтому в Китае так много различных почтовых сервисов, которые занимаются обработкой и отправкой мелких пакетов и крупных грузов. Одной из таких компаний является SunYou.

SunYou: почта массовых отправлений

Отследить груз SunYou получается не всегда. Дело в том, что эта коммерческая компания является одной из самых дешевых и массовых. Поэтому все недорогие заказы и мелкие пакеты из магазинов Joom, TaoBao, AliExpress и других отправляются именно через этот сервис, чтобы окупить бесплатную доставку.

В итоге компания имеет очень низкий рейтинг среди конкурентов. Проблемы две: очень долгая доставка от 30 до 60 дней в среднем и большой процент недошедших заказов.

К сожалению, практика фирмы показывает именно такие результаты. Поэтому, если вашей службой доставки является эта фирма, отслеживайте крайний срок доставки и при необходимости открывайте спор. По правилам большинства крупных сервисов, вам обязаны вернуть деньги, даже если это не вина продавца.SunYou: отследить заказ с помощью Posylka.net Как бы то ни было, наш сервис делает возможным для SunYou отслеживание почтовых отправлений на момент их нахождения на территории Китая. Когда товар пересекает границу, SunYou трек аннулируется, и ему присваивают новый неотслеживаемый код.

Плюс доставки в ее дешевизне и в том, что за мелким пакетом не нужно идти в отделение почтамта: его кидают в почтовый ящик. Но все-таки низкий рейтинг и вероятность потери почтового отправления должны настораживать и призывать не терять бдительности, когда заявленный срок близится к концу.

SunYou: отследить посылку по номеру

Пока посылка SunYou находится в Китае, ее все-таки можно отследить. Из-за качества работы службы почтовой доставки с этим справляются не все сервисы, но мы сделали так, чтобы вы могли узнать о местоположении вашего заказа. Наша система работает просто и удобно для всех видов отправлений.

Чтобы проверить статус отслеживания посылок SunYou, введите трек-номер в строку и нажмите “Искать”. Сервис отобразит все изменения и перемещения, которые уже были. В истории вы можете увидеть пункты обработки заказа в Китае, а также города, в которых он побывал.

