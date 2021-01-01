Отследить посылку Korea Post

Korea Post

В последние годы товары из Южной Кореи пользуются особой популярностью во всем мире благодаря стремительному развитию онлайн-покупок и высокому качеству корейской косметики, одежды и электроники. Транспортировкой заказов в разные страны занимается основанная 18 лет назад служба Korea Post. Отследить посылку по номеру теперь может каждый – для этого достаточно просто зайти на сайт и ввести идентификационный код в специальное окно.

Korea Post: отслеживание почтовых отправлений

Если вы сделали заказ в одном из корейских магазинов, скорее всего, трек-код вашей посылки будет заканчиваться буквами KR. Это значит, что все вопросы транспортировки груза берет на себя национальная почтовая служба страны - Korea Post. Почта оформляет заказы в кратчайшие сроки, обычно посылки и бандероли покидают страну-отправителя уже через 3-4 дня.

Отслеживание посылок Korea Post происходит по специальным идентификационным номерам, которые присваиваются каждому отправлению. Узнать его вы можете на странице своего заказа в личном кабинете интернет-магазина. Также можно задать вопрос продавцу. У korea post трек номер состоит из 13 символов – по две буквы в начале и конце кода и девять цифр в середине. По всем вопросам можно обратиться в службу поддержки.

Работа логистической компании Korea Post отследить заказ позволяет на каждом этапе транспортировки, но иногда после прохождения таможни номер меняется – об этом покупателю сообщают по электронной почте. На сайте почты можно не только отследить груз Korea Post, но и сохранить все идентификационные номера, а также настроить оповещения обо всех перемещениях посылки.

Особенности доставки

Компания сотрудничает со многими службами доставки в разных странах, поэтому, обычно, покупателю предоставляется возможность самостоятельно выбрать, какая фирма будет ответственна за заказ на территории его страны. Посылка Korea Post может быть доставлена в местное почтовое отделение, либо курьером.

Обычно на транспортировку груза не уходит много времени, посылку доставляют в пределах 7-20 дней с момента оплаты товара. Стоимость во многом зависит от цен местной почтовой службы. Покупателям следует обратить внимание на возможность отслеживания – очень часто посылка лежит на почте неделю, прежде чем почтальон приносит извещение. Также скриншоты с информацией о передвижении отправления могут послужить доказательством, если посылка потерялась в пути и требуется вернуть деньги. Однако, в случае Почты Кореи, такое случается крайне редко, товары приходят вовремя, в целости и сохранности.





