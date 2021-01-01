Отследить посылку Philippine Post (Philpost)

Philippines Post отслеживание почтовых отправлений

Филиппины – небольшое островное государство, которое находится в юго-восточной Азии. Если вы ждете посылку из Австралии или Новой Зеландии, то Филиппины, скорее всего, будут промежуточным пунктом. Для тех, кто хочет отследить посылку Philippines Post или любую другую, попавшую на этот архипелаг, мы подробно расскажем, как это сделать.

Немного истории почты Филиппин

Зародилась филиппинская почта еще во времена, когда Филиппины были частью Испанского Королевства. Тогда почтовое сообщение было доступно только испанским чиновникам и духовенству католической церкви. Открытие первого почтового отделения состоялось в 1767 году.

На данный момент phl post – это надежный почтовый оператор, который благодаря современной технике и высоким требованиям к работе персонала, осуществляет перевозку грузов в самые сжатые сроки. Почта Филиппин активно сотрудничает с почтой Китая.

Также почта активно сотрудничает с такими торговыми площадками как Ebay, Aliexpress, JD и прочими интернет-магазинами. Из функционала также можно отметить то, что отследить груз Philippines Post теперь еще проще, так как есть функция отправки смс-уведомлений при изменении местоположения вашей Philippines Post посылки.

Всего этого удалось достигнуть благодаря долгому и упорному труду всех работников почты.

Philippines Post: отслеживание посылок

Какой бы ни была совершенной Philippines Post почта, есть большая вероятность потери вашей посылки из-за огромного наплыва грузов из китайских интернет-магазинов. Для этого и создали возможность отследить Philippines Post посылку.

Отследить посылку Philippines Post можно несколькими путями:

1. Первый и самый неудобный – сходить в местное почтовое отделение. Неудобен этот способ тем, что вам придется потратить не один час свободного времени, стоя в очереди.

2. Также проследить посылку Philippines Post есть возможность на сайте самого интернет-магазина, но и этот способ не особо эффективен, так как информацию обновляет там сам отправитель. Она просто может быть неактуальна.

3. Отследить заказ Philippines Post можно еще одним способом – на сайте компании-перевозчика. Этот вариант удобен тем, кто ждет посылку, доставленную только это службой.

4. Ну и самый удобный способ отслеживания посылок Philippines Post – использовать наш универсальный сервис отслеживания посылок. Не важно, сколько посылок и с какой точки мира вам доставляется, у нас вы можете отследить их все. Информация обновляется автоматически, поэтому она у нас будет самой актуальной. Также на нашем сайте вы найдете удобный справочник индексов.

Теперь, когда вы разобрались в методах Philippines Post отслеживания, вы можете выбрать из них самый удобный для вас.

Philippines Post : как отследить посылку по номеру

Все посылки Philippines Post отслеживаются по индивидуальному идентификационному номеру или как он еще называется – трек-номеру. Он присваивается каждому грузу во время принятия его для отправки.

Отследить посылку по номеру на нашем сайте очень просто, ведь он сделан просто и понятно для пользователей. Для отслеживания достаточно ввести трек-номер в окошко для поиска, и через мгновение система выдаст результат. Получить этот код вы можете у отправителя, он указывается в почтовой квитанции, которая выдается после оплаты почтовых услуг.

Philippines Post трек выглядит примерно так:

Rx000000000PH – мелкий пакет весом до 2 кг;

Cx000000000PH – обычная посылка 2-20 кг;

Ex000000000PH – экспресс отправления.

Это, в принципе, вся информация, которая вам понадобится для отслеживания отправлений. Надеемся, что наша статья вам поможет.