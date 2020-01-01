Winit

Крупная китайская компания осуществляет доставку товаров известных интернет-магазинов в разные уголки мира. Winit имеет разветвленную сеть складов в пяти странах и берет на себя все задачи по оформлению, транспортировке и доставке заказов.

Скорость и качество Winit доставки

В последнее время все чаще при заказе товара на одной из торговых интернет-площадок можно встретить возможность доставки компанией Winit. Это удобно как для продавца, так и для покупателя, так как даже все финансовые операции берет на себя фирма-перевозчик, а сроки и стоимость доставки намного привлекательнее той же Почты Китая.

Компания оказывает помощь в решении проблем с таможенным оформлением, поэтому через нее часто заказывают технику, аккумуляторы и товары, в состав которых входят магниты — обычно именно они не проходят таможенную проверку и отправляются обратно в Китай.

Время доставки варьируется от 15 до 45 дней, во многом это зависит от работы службы, которой будет передана посылка в стране-получателе после прохождения таможенной проверки.

В фирме была выработана собственная система сотрудничества с ebay, поэтому сейчас именно она максимально эффективно обслуживает данную торговую площадку.

Winit: отслеживание посылок

Логистическая компания имеет современный сервис отслеживания почтовых отправлений, благодаря которому покупатель всегда может узнать, где в данный момент находится его посылка. Больше не нужно посещать почтовые отделения — всю информацию можно получить в режиме онлайн.

Чтобы отследить посылку Winit, достаточно зайти на сайт компании и ввести трек-код в специальное окно. Идентификационный номер уникален, он присваивается каждому почтовому отправлению и исключает возможность потери посылки во время транспортировки. На сайте Winit отслеживание занимает всего несколько секунд, но информацию вы получите на английском — именно поэтому намного удобнее пользоваться нашим ресурсом.

Здесь вы можете узнать местонахождение не только отправления Winit — отслеживание посылок работает для всех основных компаний-перевозчиков, а зарегистрированные пользователи могут сохранять трек-номера и наблюдать за перемещениями одновременно всех отправлений в разделе «Мои заказы».

