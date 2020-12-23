Отследить посылку Thailand Post

Thailandpost

Thailand Post — это организация по обороту почты и поставок, находящаяся под контролем государства. Входит в состав кооперативного EMS-содружества, благодаря чему имеет свободу транзакции посылок из страны. Также является частью международной почтовой Конвенции и осуществляет свою деятельность в соответствии с ее регламентом.

Предприятие постоянно расширяется и модернизируется, заключая сотрудничества с новыми странами. У сервиса имеется головной центр и большое количество разветвлений в виде филиалов и почтовых отделений.

Как отследить посылку на Thailand Post

Отслеживать и контролировать посылки на Thailand Post можно до мельчайших деталей – на сайте указан паспорт заказа с полными данными о его состоянии, дате упаковки, погрузки, местонахождении. Пользователь может сам наблюдать весь путь своего заказа, обновляя главную страницу. Для наиболее комфортного использования сайта рекомендуем воспользоваться интернет-словарём или автоматической программой-переводчиком.

Для того чтобы найти посылку, необходимо ввести в ячейку трек-номер Thailand Post из 13 символов. Он является персональным и присваивается строго одному заказу.

Посылка отслеживается в режиме реального времени. Данные о состоянии заказа отображаются таким образом: «Принимаем отправление» говорит о готовности заказа к отправке и скором прощании с сортировочным центром. На этом этапе посылки Thailand Post поступают в логистический отдел для распределения, проходят таможню, отправляются в страну-адресат. На сайте это отображается как «Экспорт», а после — соответственно «Импорт». Заключительное оповещение «Выдача» информирует клиента о доставке товара к месту получения.

Рекомендуем обратить внимание на то, что:

Экспресс-доставкаThailand Post зависит напрямую от многих условий, в том числе дистанции и погоды;

Непосредственно после совершения платежа за заказ отправление не отслеживается, так как трек-код посылке ещё не присвоен;

Более того, около недели уходит на сбор заказа, после чего он доставляется в центр сортировки Thailand Post и становится «видимым» для почтовых служб, а клиенту передаётся трек-номер;

Если по истечении указанного времени покупка так и не была доставлена, вы можете потребовать обратно её стоимость в денежном эквиваленте.

Вы можете проследить путь посылки Thailand Post до её прибытия в почтовый пункт по вашему месту жительства, однако если заказ отправлен из далёкой страны, то есть вероятность перетрекировки и передачи посылки в локальную транзакционную службу. То есть, если вы являетесь гражданином России, то на сайте данной почтовой службы вы сможете отследить заказ до тех пор, пока она не пересечет границу, затем за груз будет отвечать уже Почта России.

Преимущества работы с Posylka.net

Сервисом Posylka.net предоставляет возможность отслеживать большое количество треков с Thailand Post одновременно. Вы можете следить за посылкой на всех этапах её пути, так как наша база основывается на данных многих мировых почтовых служб.

Для получения доступа к данной услуге заполните регистрационную форму на главной странице, введите код в графу сверху. После загрузки страницы вам будет доступна такая информация, как местонахождение посылки, дата её отправления и даже примерная дата прибытия (её можно рассчитать самостоятельно, исходя из отзывов и графика).