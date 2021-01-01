ОТСЛЕДИТЬ ПОСЫЛКУ Почты Гонконга (Hong Kong Post)

Hong Kong Post

Почта Гонконга была сформирована еще в 1941 году, сейчас она включен в департамент правительства и предоставляет огромное количество услуг — от логистики до торговли. Именно через Hong Kong Post почту отправляются товары, которые в силу тех или иных причин не могут быть обработаны Почтой Китая, при этом доставка и отслеживание посылок Hong Kong Post происходит на более качественном уровне, по сравнению с главной службой Китайской Республики.

Hong Kong Post отслеживание почтовых отправлений

Если при заказе товара в одном из китайских интернет-магазинов вы выбрали доставку hong kong post, отследить посылку по номеру не составит труда. Вы можете сделать это на сайте службы, предварительно пройдя процедуру регистрации и подписавшись на оповещения об изменении статуса заказа. У hong kong post трек-номер выглядит следующим образом: две латинские буквы, затем девять цифр и снова буквы, указывающие на почтовую службу — HK. Через hong kong post отследить заказ можно не только на официальном интернет-ресурсе, но и с помощью сайтов, отслеживающих номера разных служб. Это удобно, так как вы будете знать о местонахождении заказа даже после передаче его курьеру. Доставка товара происходит в пределах 40 дней.

Что важно знать при получении посылки Hong Kong Post

Оформляя заказ, нельзя писать свой адрес на русском. Именно из-за этого у многих получателей были проблемы — посылка приходила не в тот город и не по тому адресу. Система воспринимает только заказы на английском, и может допустить ошибку при построении маршрута, если указан адрес на русском или украинском языках.

Еще один важный момент — для качественного отслеживания посылок hong kong post выбирайте надежного курьера в своей стране. Вы можете договориться с перевозчиком, чтобы после прохождения таможни заказ взяла, допустим, Pony Express, а не Почта России, т. к. дорогие товары через последнюю многие клиенты отправлять не рискуют. Поэтому большим плюсом является то, что Hong Kong Post позволяет самостоятельно выбрать, какая служба будет заниматься вашей посылкой в стране назначения, чтобы вы всегда могли отследить груз hong kong post.

Не все товары китайских интернет-магазинов успешно проходят таможню. Например, если если вы заказываете устройство, в котором есть магниты, и выбираете обычную бесплатную доставку — посылка может отправиться обратно в Китай. Далеко не все службы берутся решать проблемы на таможне, им проще отправить заказ назад, но Hong Kong Post в большинстве случаев оправдывает ожидания заказчика.

