Отследить посылку ТК Байкал Сервис

ТК «Байкал Сервис» была создана в декабре 1994 году. Тогда был отправлен первый груз из Москвы в Иркутск. После чего последовали активные железнодорожные перевозки от Урала до Дальнего Востока.
С 2002 года открываются маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, и начинается освоение европейской части Российской Федерации до Урала. Открываются филиалы в Челябинске, Краснодаре, Уфе, Самаре, Екатеринбурге и других городах.
В 2008 году компания ввела расписание для движения транспорта, и клиенты теперь могли заранее знать, когда приедет груз в указанный терминал. Посылки стало удобно отправлять из любого удобного района города, потому что заработали мобильные пункты приема посылок.
С 2010 года компания обслуживает территорию всей РФ. Сегодня отправить груз при помощи «Байкал Сервис» можно в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
«Байкал Сервис» предлагает услугу отслеживания груза по одному из трех номеров:
Для этого нужно зайти на сервис отслеживания почтовых отправлений Posylka.net и вписать в поле поиска один из этих номеров.
В течение минуты система автоматически найдет вашу посылку, и вы узнаете всю информацию о статусе вашего груза.
Кроме отправлений ТК «Байкал Сервис», на нашем сайте есть возможность отследить груз еще шестисот почтовых служб со всего мира, в том числе Pony Express, Boxberry, CDEK, Почта России, ТК Энергия, ПЭК и др. Сервис удобен тем, что система находит компанию перевозчика и выдает о грузе всю информацию даже в том случае, если вы не знаете, кто занимается перевозкой вашего товара.
В компании «Байкал Сервис» трек-номером называется номер груза. Он состоит из 13 символов, из которых 4 буквы и 9 цифр. Выглядит трек-код перевозчика так — AS012345678RU.
Отследить посылку ТК Байкал можно и по номеру экспедиторской расписки, которая еще называется товарно-транспортной накладной (ТТН). Внешне этот номер выглядит таким образом — MC-2111118. Номер заявки состоит из семи цифр, и его тоже можно использовать для отслеживания.
Клиенты ТК «Байкал Сервис» могут заказать доставку сборных и малогабаритных грузов, контейнерные и авиаперевозки, универсальную доставку и доставку документов по территории России, в том числе и Калининградскую область, а также в Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. Отправить службой можно личные вещи, мебель, бытовую технику, колеса и шины, стройматериалы, оборудование, специфические и сыпучие грузы, мотоциклы, снегоходы и много других товаров.
Если ваш груз не настолько большой, чтобы заказывать отдельно транспорт, можно оформить услугу сборной доставки. Этот экономичный способ позволяет перевозить небольшие партии товаров, стройматериалы, оборудование и при этом существенно экономить. Ведь отправитель оплачивает только то количество места, которое занимает его груз.
Услугу можно заказать в России, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси. В пределах РФ доставка осуществляется за 1–3 сутки. Чтобы заказать услугу, необходимо заполнить заявку на перевозку.
Небольшие по объему (0,4×0,3×0,3м) и весу (до 5 кг) отправления можно перевозить по тарифу «Посылка». По территории РФ посылки доставляются от двери до двери. Чтобы заказать перевозку небольшого отправления, достаточно оформить онлайн-заявку. Курьер приедет и заберет посылку в указанное вами время. Больше никаких действий делать не нужно. Все вопросы по организации перевозки транспортная компания решает сама.
А клиенты «Байкал Сервис» могут отследить посылку по номеру заказа на нашем сайте или в личном кабинете на официальном ресурсе компании.
Если вы сами не можете доставить груз в терминал компании для отправки, можно воспользоваться услугой забора груза. Для этого заполните и отправьте заявку на официальном веб-ресурсе службы доставки в разделе «Заявка на перевозку». В заранее оговоренное время к вам приедет экспедитор, заберет товар и оформит все необходимые документы на терминале сам. А вы получите SMS-сообщение или письмо на электронную почту о том, что услуга выполнена и ваш товар отправлен.
Более подробно о сервисе и тарифах можно найти на сайте перевозчика в разделе «Забор груза у отправителя».
Услуга для тех, кому нужно быстро отправить посылку. Достаточно прийти с товаром к специальному окну в офисе компании и отдать посылку. При этом отправление не должно превышать габариты 0,3х0,3х0,6 м и вес 5 кг. Услуга доступна только жителям Москвы по адресу ул. Плеханова, д. 11 в будни с 9600 до 18:00.
Сервис доставки документов через ТК «Байкал Сервис» доступен в 200 городах России и странах ближнего зарубежья. К отправке принимаются документы не больше формата А4 в конвертах до 100 листов. Если количество листов больше, они будут упакованы в разные конверты.
Сервис работает по такому алгоритму:
Преимущество услуги для клиентов компании в том, что они могут:
Услуга позволяет максимально снизить финансовые риски во время транспортировки товара. Преимущества страхования груза именно у ТК «Байкал-Сервис»:
После прибытия в терминал груз хранится бесплатно 4 рабочих дня. После этого услуга хранения становится платной.
Для упаковки товаров «Байкал-Сервис» предлагает приобрести специальные упаковочные материалы:
|
Название упаковки
|
Для каких товаров
|
Стоимость
|
Полипропиленовый мешок под пломбу
|
Для мелких ценных посылок, небольших грузов
|
от 60 до 140 руб.
|
Паллетирование
|
Канистры, корма для животных, удобрения, партии обуви, канцелярских товаров, игрушек
|
320 руб/м³
|
Обрешетка
|
Хрупкие, текучие и нестандартные грузы (полный перечень можно найти на официальном веб-ресурсе компании)
|
1030 руб/м³, но не меньше 663 руб.
|
Упаковка в пузырчатую полиэтиленовую пленку
|
Мягкая мебель, мебель с полированными поверхностями, бытовая техника
|
102 руб/погонный метр
|
Паллетный борт
|
Мелкая бытовая техника, хрупкое оборудование, кузовные автозапчасти, светотехника
|
от 300 руб.
|
Картонная коробка
|
Личные вещи, текстиль, книги, канцелярские товары, игрушки, бытовая химия
|
69,6 руб.
Дополнительно клиенты компании могут получить курьерские услуги, доставку в пункт выдачи заказов, транспортировку сопроводительных документов, доставку на установленное время. Также компания предлагает:
Можно заказать услугу авиадоставки и контейнерные грузоперевозки.
ТК «Байкал Сервис» принимает к транспортировке отправления, которые соответствуют таким требованиям:
Если сотрудники службы доставки заметят, что груз не имеет надлежащей упаковки, они его дополнительно упакуют сами. Отправитель должен будет оплатить эту услугу.
Грузы, у которых вес превышает 2 тонны, а габариты — 13 м, отправляются после предварительного согласования.
Юридические лица для отправки груза должны подготовить такие документы:
Физические лица предоставляют для отправки:
Если нет документов, которые подтверждают груз и показывают оценочную стоимость, отправителю нужно составить опись груза.
Если получателем груза является юридическое лицо, то при получении потребуются такие документы:
Образец заполнения доверенности в разделе о материальных ценностях можно найти на сайте перевозчика.
Руководителю компании при получении лично достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность и протокол общего собрания. Документы для получения посылки представителем ИП будут аналогичными, как для юридического лица.
Чтобы забрать посылку, физическому лицу достаточно иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Полный перечень таких документов можно найти на сайте службы доставки. Если груз забирает представитель физлица, тогда дополнительно необходимо оформить доверенность на получение. Получить посылку, стоимость которой превышает 10 тыс. рублей, можно по нотариально заверенной доверенности.
В том случае, если отправитель ошибся при отправлении, указал неправильный адрес, или в процессе транспортировки изменился получатель, ТК «Байкал Сервис» предлагает изменить экспедиторскую расписку. Порядок изменения информации в документах подробно описан на официальном сайте перевозчика в разделе «Как внести изменения». Любые внесения изменений возможны только до выдачи груза получателю.
Посылку можно забрать самому в отделении ТК или заказать адресную доставку. Для самостоятельного получения необходимо:
Если в вашем городе несколько терминалов ТК «Байкал Сервис», вы можете перенаправить груз в тот, который будет для вас более удобным. Услуга бесплатная.
Чтобы найти ближайшее отделение компании, перейдите в раздел «Филиалы». Поиск доступен по названию города, или по карте. Введите в поле поиска название населенного пункта и нажмите поиск. Слева появится полная информация об отделении: адрес, контакты, часы работы.
Чтобы вернуть посылку, отправителю необходимо написать заявление на смену станции назначения (город отправления). Груз будет возвращен после того, как отправитель оплатит ошибочную перевозку.
По прибытии груза в отделение компания оповещает получателя по телефону, при помощи SMS-сообщения или на e-mail. После этого товар хранится бесплатно на складе компании 4 рабочих дня. Перевозчик рекомендует в этот период оплатить доставку, забрать самому груз из склада или заказать адресную доставку.
Если вам нужно оставить груз для хранения на более длительное время, нужно оформить услугу «Ответственное хранение». В другом случае начнется платное сверхнормативное хранение. Минимальная стоимость сервиса — 102 рубля в сутки. Больше информации о тарифах и условиях хранения груза можно найти на официальном сайте транспортной компании.
Отправить посылку через ТК «Байкал Сервис» можно одним из двух способов:
Для заказа услуги забора груза нужно заполнить онлайн-форму. Если вы решите самостоятельно доставить в отделение посылку, выберите ближайший терминал и уточните его график работы. Чтобы отправить груз, нужно следовать такому алгоритму:
Больше информации по отправке груза находится на сайте перевозчика в разделе «Как отправить груз».
Для расчета стоимости посылки воспользуйтесь услугой «Калькулятор». Зайдите на страницу онлайн-сервиса и введите такие данные:
Нужно поставить галочку, если требуется сопровождение или возврат документов.
Сервис мгновенно рассчитает ориентировочную стоимость услуги.
Срок доставки посылок компанией «Байкал Сервис» зависит от расстояния. Чтобы узнать ориентировочную дату доставки, можно воспользоваться специальным сервисом «Сроки доставки грузов». Перейдите на эту страницу, введите пункты отправления и получения груза, а также укажите дату отправки. Система автоматически рассчитает термин перевозки товара. Более точно узнать срок доставки можно при помощи сервиса почтового отслеживания.
«Байкал Сервис» не принимает к перевозке такие отправления:
Если возникают какие-либо вопросы, можно позвонить по номеру горячей линии +7 (495) 995-08-09. Есть возможность заказать звонок, для чего нужно заполнить специальную форму, или воспользоваться услугой «E-mail консультант». Консультанты сервиса в течение часа ответят на любые вопросы.
Отделения компании работают с 9:00 до 18:00 в будни и с 9:00 до 15:00 в субботу. Некоторые отделения начинают работу с 8:00 утра. В воскресенье выходной. Узнать более точную информацию по графику работы можно на сайте ТК «Байкал Сервис» в разделе «Филиалы».
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