Отследить посылку ТК Байкал Сервис

ТК «Байкал Сервис» была создана в декабре 1994 году. Тогда был отправлен первый груз из Москвы в Иркутск. После чего последовали активные железнодорожные перевозки от Урала до Дальнего Востока.

С 2002 года открываются маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, и начинается освоение европейской части Российской Федерации до Урала. Открываются филиалы в Челябинске, Краснодаре, Уфе, Самаре, Екатеринбурге и других городах.

В 2008 году компания ввела расписание для движения транспорта, и клиенты теперь могли заранее знать, когда приедет груз в указанный терминал. Посылки стало удобно отправлять из любого удобного района города, потому что заработали мобильные пункты приема посылок.

С 2010 года компания обслуживает территорию всей РФ. Сегодня отправить груз при помощи «Байкал Сервис» можно в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.