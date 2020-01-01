Отследить посылку ПЭК

«Первая экспедиционная компания» (ТК «ПЭК») была основана в 2001 году в Москве. Сегодня сеть включает более 100 тыс. населенных пунктов по всей России и за границей. Филиальная сеть насчитывает более 200 отделений и 400 000 м2 складских помещений. Ежегодно услугами перевозчика пользуется 3,5 млн клиентов.
У логистической службы есть собственный автопарк, в котором все автомобили оснащены системой спутникового слежения. Поэтому перевозки более безопасны, а риск непредвиденных ситуаций в пути сведен к минимуму.
Популярными видами перевозок среди клиентов малого и среднего бизнеса являются доставки товаров из Китая в Россию, в том числе в СПБ, Москву, Самару, Краснодар, Челябинск Омск, Екатеринбург, Барнаул и другие населенные пункты. Также компания осуществляет доставку по всей территории РФ, в Крым и Казахстан.
За качественный сервис компания была неоднократно награждена. С 2009 года логистическая служба выпускает свой журнал «Первый Экспедиционный Вестник», в котором можно почитать о сотрудниках предприятия и новейших технологиях. Собственная команда автогонщиков «ралли-рейдов» с 2009 года выступает на различных соревнованиях в РФ и за границей.
Отследить почтовое отправление ТК «ПЭК» можно только при помощи трек-номера. Для этого зайдите на сервис отслеживание посылок Posylka.net, введите трек-код в поле поиска и нажмите «Поиск».
Сервис подключен к единой системе отслеживания треков, и в течение минуты вы узнаете, где находится сейчас груз.
Чтобы вы могли проследить посылку в любом удобном месте в любое время, рекомендуем установить на смартфон мобильное приложение Posylka.net для с Google Play или AppStore. Уведомления об изменении статуса груза будут автоматически приходить на ваш телефон.
Наш сервис удобен тем, что здесь собрано более 600 почтовых служб и транспортный компаний мира, таких как Pony Express, Boxberry, CDEK, Почта России, Белпочта. И даже если вы не знаете, какой именно перевозчик занимается доставкой вашего груза, что часто бывает при доставке товаров из Китая, но у вас есть номер ТТН, здесь вы легко можете узнать и перевозчика, и местонахождение посылки.
А вот отследить груз ТК «ПЭК» по фамилии или на карте не получится. Такую функцию ПЭК-доставка не предоставляет.
Трек-номер (трек-код) присваивается любому почтовому отправлению или грузу во время регистрации его в системе перевозчика. Этот номер можно найти в декларации (накладной), которая выдается отправителю. Важно помнить, что номер декларации также называют номером товарно-транспортной накладной и трек-номером.
В компании «ПЭК» этот код состоит из 7 букв, дефиса, одно- или двузначного числа, слэша (косой линии) и четырех цифр. Выглядит таким образом: ОЛВПИГИ-1/0808 или КОАКАКК-17/1408.
Клиенты ТК «ПЭК» могут заказать перевозку груза автомобильным и воздушным транспортом по территории РФ и в Республику Казахстан. Кроме основных услуг, пользователи могут воспользоваться рядом других сопутствующих и дополнительных услуг перевозчика, в том числе и отследить груз по номеру накладной.
Грузовые автоперевозки осуществляют доставку отправлений до 20 тонн по территории всей России и Республику Казахстан. При этом есть возможность доставить товар не только в тот город, где есть отделение «ПЭК», но и в населенные пункты в радиусе 300 км. Для таких городов действуют услуга льготной перевозки, которая позволяет сэкономить от 20 до 80% средств на доставку.
Этапы автоперевозки груза включают в себя:
Услуга авиаперевозки значительно сокращает срок доставки груза из одного города в другой и составляет от 1 до 3 рабочих дней без учета времени оформления. При этом на стоимость доставки посылок до 32 кг распространяется специальный выгодный тариф. Клиенты могут заказать доставку отправления любого габарита и веса (до 10 т).
Чтобы оформить экспресс-авиадоставку, нужно:
Дополнительно можно заказать услугу забора и адресную доставку груза, упаковку, страхование и возврат документов.
Сервис предполагает грузоперевозку различных по размеру посылок нескольких клиентов на одном транспортном средстве в одном направлении. Такая транспортировка сокращает расходы ТК, а клиенты получают более низкие тарифы на доставку.
После того, как груз был оформлен в отделении компании и принят сотрудником «ПЭК», отправление получает уникальный штрих-код. Как только грузы доставлены в нужное отделение, клиенты получают сообщения об их прибытии. Получатели могут забрать отправление на складе или заказать адресную доставку.
Если хотите сэкономить до 48 часов на доставке груза, можно заказать экспресс-перевозку.
Преимущества сервиса:
Пользователями услуги являются поставщики торговых компаний «Тандер», «Ашан», «Лента», X5 Retail Group, «Дикси». Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в раздел «Доставка в торговые сети» и заполнить онлайн-форму (имя, электронная почта, телефон). На этой же странице можно ознакомиться с условиями указанной доставки.
Компания предоставляет услугу для физических и юридических лиц, которые решили сменить место проживания, но не знают, как организовать переезд максимально безболезненно.
«ПЭК» принимает заявки онлайн, помогает упаковать вещи, позволяет отследить груз по пути из пункта А в пункт Б, доставляет вещи от двери до двери, предоставляет пакет документов для получения компенсации за переезд от пенсионного фонда РФ.
Более подробная информация о сервисе находится на сайте компании в разделе «Переезды по России».
Full Truck Load — удобный сервис для тех клиентов, которым нужно перевезти большие объемы товара, например, когда необходимо заполнить грузовой отсек автофуры полностью.
Клиенты могут согласовать маршрут движения, разработать собственный маршрут, получить выгодные условия страхования, а сам груз будет доставлен по адресу в максимально короткие сроки.
Тарифы на услугу находятся на сайте перевозчика. Чтобы сделать индивидуальный расчет, позвоните по телефону: +7 (495) 660-11-11.
Дополнительно клиенты «Первой экспедиционной компании» могут получить услуги:
Отправить товар через компанию «ПЭК» можно без двустороннего договора. В таком случае используется договор публичной оферты, который можно найти на сайте перевозчика.
Перечень и образцы всех необходимых документов также можно найти на официальном веб-ресурсе предприятия в разделе «Документы».
Груз отправляется только при наличии:
Эти документы являются обязательными для грузоперевозок по России и в Казахстан. Можно предоставлять оригиналы или их заверенные копии.
Отдельно нужно уточнить список документов для транспортировки в Калининградскую область или из Калининградской области. Необходимая информация находится на сайте службы доставки.
Чтобы забрать свой груз в отделении перевозчика или экспедитора во время адресной доставки, нужно предъявить документ, подтверждающий личность. Это может быть:
Доверенное лицо предоставляет доверенность, копию паспорта получателя, который не смог забрать посылку лично, и свой паспорт.
Обратите внимание! Получатель должен предоставить сотруднику именно тот документ, который отправитель указал во время оформления услуги транспортировки.
Перечень документов для юридических лиц можно найти на сайте ТК.
Клиенты транспортной компании могут воспользоваться онлайн-сервисами:
После прибытия груза в отделение получателю отправляется SMS-сообщение, уведомление на электронную почту или с ним созванивается оператор call-центра. Получатель может сам забрать в отделении посылку, а может заказать доставку на указанный адрес. В любом случае при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность.
Если получатель не может лично получить отправление, он может поручить это доверенному лицу. При этом обязательно оформляется доверенность на получение груза и к ней прилагается копия паспорта доверителя. Чтобы забрать груз, доверенное лицо предоставляет экспедитору доверенность и свой паспорт. Если нет возможности иметь с собой паспорт, доверенность нужно заверить нотариально.
На сайте компании есть удобный сервис поиска отделений ПЭК. Перейдите в раздел «Филиалы» → введите в поле поиска название нужного города. В левом боковом меню появятся адреса ближайших отделений, также отделения можно будет найти на карте.
Чтобы вернуть посылку, отозвать груз или сменить получателя, необходимо написать письмо на соответствующем бланке. Услуга называется «Изменение направления груза». Перейдите в раздел «Договоры и бланки документов», найдите пункт «Письма о грузе», скачайте «Письмо о перенаправлении груза».
Если объявленная стоимость груза менее 50 000 руб., достаточно будет скана письма. В остальных случаях — только оригинал. Направить письмо необходимо на почту pismo@pecom.ru. Письма рассматриваются в порядке очереди, после чего обязательно поступит ответ.
Посылки по истечению срока хранения не отправляются автоматически отправителю. Нужно обязательно написать письмо.
После того, как груз прибыл на склад компании, он хранится там четыре рабочих дня бесплатно. С пятого дня услуга становится платной — 100 руб/м3 за каждые сутки.
Также можно заказать услугу ответственного хранения на своих складах. Вы можете доставить груз в отделение компании, а в нужное время отправить его по указанному адресу. При этом не нужно лично приходить в офис филиала. Услуга доступна в 174 отделениях для грузов объемом одной паллеты на срок от одного дня. Больше информации можно узнать по телефону или на сайте перевозчика.
Прежде чем отправить груз в отделении транспортной компании ПЭК, изучите все нюансы услуги. Можно обратиться за помощью к сотрудникам предприятия. Процесс отправки состоит из нескольких этапов:
Чтобы рассчитать доставку, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Перейдите в раздел «Онлайн-сервисы» → «Расчет стоимости» и заполните онлайн-форму. Стоимость рассчитывается по габаритам и по весу. После того, как введены данные по весу и размеру груза, нужно указать направление: город отправки и получения, адрес или отделение, а также дату отправления заказа.
Чтобы узнать срок доставки товара из одного города в другой, нужно перейти в раздел «Условия перевозки» → «Графики и сроки перевозки».
В онлайн-форме нужно ввести города отправления и получения, тип доставки и вес. Сразу же на экране появится предложенная стоимость (руб./кг), термины, дни недели.
Согласно действующему законодательству, компания ТК «ПЭК» не осуществляет ввоз на территорию Российской Федерации сельхозпродукции, сырья и продовольственных товаров, которые производятся в США, Канаде, Австралии, Норвегии и странах ЕС.
Кроме этого, не принимаются для транспортировки некоторые категории грузов:
Отдельно стоит уточнить список товаров для перевозки в Калининградскую область.
Звонки по возникшим вопросам принимаются на номер горячей линий, который находится в шапке сайта +7 (495) 660-11-11. Также можно перейти в раздел «Горячая линия» или «Контакты» → «Отзывы и предложения» → задать вопрос через онлайн-форму или написать в чат. Менеджер в онлайн-чате отвечает в течение минуты.
Есть возможность связаться и через социальные сети и мессенджеры:
У каждого отделения ТК «ПЭК» в России и за границей индивидуальный график работы. Преимущественно филиалы компании работают с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 ч., воскресенье — выходной. Но в некоторых городах отделения работают без выходных с 8:00 до 20:00 ч.
Чтобы узнать точные часы работы нужного отделения, зайдите на сайт компании → перейдите в раздел «Филиалы» → выберите на карте регион → город → отделение. График работы появится в правом боковом меню.
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