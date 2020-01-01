Отследить посылку ПЭК

«Первая экспедиционная компания» (ТК «ПЭК») была основана в 2001 году в Москве. Сегодня сеть включает более 100 тыс. населенных пунктов по всей России и за границей. Филиальная сеть насчитывает более 200 отделений и 400 000 м2 складских помещений. Ежегодно услугами перевозчика пользуется 3,5 млн клиентов.

У логистической службы есть собственный автопарк, в котором все автомобили оснащены системой спутникового слежения. Поэтому перевозки более безопасны, а риск непредвиденных ситуаций в пути сведен к минимуму.

Популярными видами перевозок среди клиентов малого и среднего бизнеса являются доставки товаров из Китая в Россию, в том числе в СПБ, Москву, Самару, Краснодар, Челябинск Омск, Екатеринбург, Барнаул и другие населенные пункты. Также компания осуществляет доставку по всей территории РФ, в Крым и Казахстан.

За качественный сервис компания была неоднократно награждена. С 2009 года логистическая служба выпускает свой журнал «Первый Экспедиционный Вестник», в котором можно почитать о сотрудниках предприятия и новейших технологиях. Собственная команда автогонщиков «ралли-рейдов» с 2009 года выступает на различных соревнованиях в РФ и за границей.