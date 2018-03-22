ОТСЛЕДИТЬ ПОСЫЛКУ Почты Нидерландов (Postnl, Netherlands Post)

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Отзывы (5)
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22.03.2018
Если вы хотите получить посылку через несколько дней — покупайте экспресс доставку. Мне так посылка пришла за 6 дней, хотя и доплатить пришлось нормально. Обычно магазины обещают доставку в пределах месяца, там уже сами смотрите, если время позволяет — можно подождать и не переплачивать.
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20.03.2018
Ну так, не скажу, что прямо очень быстро приходят посылки, как и везде... Ничего плохого сказать не могу, но и не самая лучшая почтовая служба.
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18.03.2018
Пока заказ был только один, с детского интернет-магазина, посылка пришла через 18 дней. Все понравилось, вещи сшиты хорошо, цены дешевле, чем в розничных магазинах. За доставку много не берут, но при этом все очень качественно — коробка даже не помялась, у почты Нидерландов трек такой же, как и у ппосылок из любых других стран, так что с отслеживанием никаких проблем, даже не обязательно делать это через их официальный сайт.
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15.03.2018
Супер! Посылка дошла за пару недель, заказ соответствует описанию! Хорошая работа!
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13.03.2018
Сестра уже три года живет в Голландии, часто шлем друг другу подарки. Служба работает хорошо, всегда можно отследить посылку почты Нидерландов. до Киева идет две — максимум три недели.