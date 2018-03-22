ОТСЛЕДИТЬ ПОСЫЛКУ Почты Нидерландов (Postnl, Netherlands Post)

Почта Нидерландов – одна из старейших почтовых служб мира, существующая более пятисот лет. Сеть отделений Почты Нидерландов охватывает тринадцать стран на трех континентах, сейчас в компании работает 46000 сотрудников. Цель компании – максимально облегчить процесс международной торговли и предоставить клиентам качественные логистические и почтовые услуги. В современном мире трудно представить онлайн-шоппинг в магазинах Нидерландов без почтовой доставки Netherlands Post. Сегодня процесс транспортировки заказов стал еще проще благодаря возможности отследить посылку Почты Нидерландов. Для этого создан специальный ресурс, позволяющий сделать процесс онлайн-торговли еще доступнее.

Почта Нидерландов: отслеживание посылок

Сейчас огромное количество нидерландских брендов предлагает купить качественную продукцию по привлекательной цене. Чтобы не волноваться о безопасности почтового отправления и получить заказ в кратчайшие сроки, стоит обратить внимание на доставку от Postnl. Преимущество данной службы состоит еще и в том, что у Почты Нидерландов отследить посылку можно в режиме онлайн из любой точки мира. Система трекинг-отслеживания была создана по новейшим технологиям и качество ее работы ценят как частные клиенты, так и компании-партнеры. Отслеживание посылок Почты Нидерландов происходит с помощью трек-кодов, их еще называют идентификационными номерами, которые присваиваются каждому отправлению сразу после оформления заказа. Создав учетную запись на сайте, необходимо ввести нужный набор символов в специальное окно. Почта Нидерландов трек-отслеживание производит очень быстро и точно, но есть некоторые сложности. Во-первых, на сайте доступен только английский язык, что может стать проблемой для некоторых пользователей. Во-вторых, отслеживание идет только пока посылка не выехала из страны, дальше придется связываться уже с местными почтовыми операторами. Однако, есть возможность посылку Почты Нидерландов отследить на русском языке и не переходя на другие ресурсы – на нашем сайте вы можете сделать это бесплатно. Даже когда груз покинет страну-отправителя, система автоматически найдет службу, которая будет продолжать транспортировку товара. Отслеживание не будет прерываться ни на одном этапе доставки. К сожалению, сейчас большинство почтовых служб отслеживают посылки только на территории своих стран, поэтому удобнее использовать ресурсы, имеющие доступ к трекингу основных транзитных компаний.

Гарантии качества

Почта Нидерландов гарантирует качественную и быструю доставку почтовых отправлений. Товар всегда приходит в целости и сохранности, а среднее время доставки в другие страны составляет 2-3 недели. При заказе можно указать дополнительные пожелания по транспортировке и даже в процессе доставки изменить условия заказа. Также Почта Нидерландов уделяет особое внимание возможности связи с покупателем – по любым вопросам можно обратиться по телефону горячей линии, написать письмо на адрес электронной почты или в социальные сети, а также оставить отзыв на сайте компании.