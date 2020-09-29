Отследить посылку Posta Moldovei (Почта Молдовы)

Отслеживание почтовых отправлений Posta Moldovei

В 1995 году Posta Moldovei получила статус национального почтового оператора республики Молдова и исключительное право на оказание основных почтовых услуг. Сегодня более 1000 отделений обеспечивают бесперебойное обслуживание клиентов в 1527 населенных пунктах страны. Компания следит за нововведениями и внедряет их в свою деятельность, чтобы клиенты могли пользоваться всеми возможностями почты. С 1992 года Почта Молдовы является членом Всемирного Почтового Союза, а также членом других важных почтовых организаций, что обеспечивает ее интеграцию в мировую почтовую сеть. Это, в свою очередь, позволяет молдавской почте использовать опыт и технологии ведущих почтовых служб мира.

Номер отслеживания отправлений Posta Moldovei

Почта Молдовы оказывает почтовые, финансовые и бизнес-услуги. Регистрируемые почтовые отправления бывают внутренними и международными и имеют трек-номер, позволяющий отследить груз Posta Moldovei. Трек имеет следующую структуру:

· внутренние почтовые отправления имеют 14-значный код, начинающийся с буквы D, и заканчивающийся одним из следующих сочетаний - RR, CC , AS или AR (например, DS1234567891RR);

· треки международных почтовых отправлений состоят из 13 знаков и начинаются на одну из букв - E, C, H, R, V. В конце номера указывается международный код страны, отправляющей посылку (для Молдовы это MD). Пример: RD123456789MD

Как отследить посылку Moldova post по номеру?

Посылки являются регистрируемыми почтовыми отправлениями, поэтому всегда получают трек-номер. Он печатается на чеке, который выдается оператором почты. Если это заказ из международного интернет-магазина, то трек-номер от продавца приходит либо на электронную почту, либо указывается в подробностях к заказу в личном кабинете клиента.

Зная трек-номер, можно проследить посылку Posta Moldovei и узнать последнюю информацию. Для этого достаточно зайти на официальный сайт почты Молдовы или воспользоваться нашей системой поиска.

Отследить посылку Moldova post на официальном сайте

Официальный сайт почты Молдовы позволяет выбрать три языка: румынский, русский и английский. Для отслеживания почтовых отправлений Posta Moldovei на главной странице сайта необходимо нажать кнопку Track&Trace. После перехода на страницу отслеживания следует ввести трек Posta Moldovei, проверочный код с изображения и нажать на кнопку поиска. Если посылка проходила сканирование в пунктах почты Молдовы, то информация обязательно отобразится на экране.

Быстрое отслеживание посылок Moldova post

Когда заказ внутренний, то он наверняка курируется Почтой Молдовы. Международные посылки, которые идут из/в Молдову за границей попадают в компетенцию национальных почтовых или курьерских служб (например, Почты России). В связи с этим информация в системе почты Молдовы о местонахождении груза, пока он не в стране, может быть неполной или полностью отсутствовать. Поэтому статус интернациональных отправлений удобнее проверять в универсальных системах.

Введите трек-номер отслеживания в специальное окно у нас на сайте и получите актуальную информацию о посылке, в какой бы стране она не находилась.

Также вы можете проверить местонахождение только в системе отслеживания Posta Moldovei на данной странице. Все статусы будут на русском языке, поэтому вам не придется догадываться, что тот или иной статус означает.

Если вы хотите максимально упростить процедуру отслеживания посылок, то предлагаем вам зарегистрироваться на нашем сайте и подключить бесплатную услугу уведомления о смене статуса почтовых отправлений. Как только груз поменяет местоположение, вам на электронную почту придет оповещение.

Также вы можете скачать мобильное приложение и следить за отправлениями в любое удобное для вас время.