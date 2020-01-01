Отследить посылку GTD

Свою деятельность транспортная компания GTD (GTDEL) начала в 2005 году под названием ТК Кашалот (ТК КИТ). В 2018 году на предприятии провели реструктуризацию, и в результате образовалась компания под названием GTD.

Сеть филиалов службы доставки расположена в 6 странах, а это 226 городов, в том числе Крыму и Калинградской области. Ежегодно их количество только растет.

Среди других логистических предприятий GTD отличается выгодными ценами и быстрыми сроками доставки. Даже в самые отдаленные уголки РФ, Казахстана, Беларуси и другие страны посылки доставляются быстро и низкой цене.