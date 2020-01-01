Отследить посылку GTD

Свою деятельность транспортная компания GTD (GTDEL) начала в 2005 году под названием ТК Кашалот (ТК КИТ). В 2018 году на предприятии провели реструктуризацию, и в результате образовалась компания под названием GTD.
Сеть филиалов службы доставки расположена в 6 странах, а это 226 городов, в том числе Крыму и Калинградской области. Ежегодно их количество только растет.
Среди других логистических предприятий GTD отличается выгодными ценами и быстрыми сроками доставки. Даже в самые отдаленные уголки РФ, Казахстана, Беларуси и другие страны посылки доставляются быстро и низкой цене.
Клиенты GTD при наличии трек-номера могут отследить груз прямо на нашем сайте Posylka.net. Чтобы узнать, где находится груз, нужно:
Через несколько секунд на экране появится вся информация по грузу, который зарегистрирован по этому трек-номеру.
Отслеживание почтовых отправлений со всего мира — главное направление нашего сервиса. На нашем сайте собрано более 600 логистических и почтовых компаний, среди которых Белпочта, Yanwen, TNT, ПЭК, Meest Express, ТК Байкал Сервис, Почта России.
Отследить посылку по номеру заказа GTD можно также и на официальном сайте компании в разделе «Отследить».
Трек-номер — это сочетание цифр (или цифр и латинских букв), которые присваиваются отправлению в момент регистрации его в почтовой системе и используется для идентификации отправления. Стоит обратить внимание, что «трек-код», «трек-номер», «номер ТТН (товарно-транспортной накладной)» и «номер декларации» — это разные названия одного понятия. Найти номер для поиска посылки в системе можно в личном кабинете на сайте перевозчика или в декларации, которую вам вручит оператор. Трек посылок GTD состоит из 10 цифр и выглядит примерно так: 0123456789.
Клиенты ТК GTD могут рассчитывать на полный логистический сервис. Широкая география обслуживания компании охватывает более 500 городов в России и странах ЕАЭС. Перевозка грузов осуществляется на автотранспорте, самолетами, железной дорогой.
Перевозка сборных грузов вот уже 15 лет является основной деятельностью компании GTD. Сервис позволяет сократить расходы на перевозку товаров, благодаря тому, что в одной партии собираются отправления от разных клиентов. Перевозка сборных грузов включает в себя целый комплекс отдельных услуг:
Заявка на услугу оформляется онлайн. Больше информации можно найти на сайте службы.
Посылки компания перевозит в стандартных картонных коробках. За один раз можно отправит не более 12 кг. Клиентам на выбор предлагается четыре размера посылок.
|
Размер
|
Бандероль XS
|
Посылка S
|
Посылка M
|
Посылка L
|
Вес, объем
|
1 кг/3 л
|
3 кг/10 л
|
6 кг/20 л
|
12 кг/40 л
|
Стоимость
|
от 150 руб.
|
от 400 руб.
|
от 500 руб.
|
от 600 руб.
Преимущества доставки посылок:
Для интернет-магазинов и их клиентов ТК GTD предлагает воспользоваться услугами собственной службы доставки Е-КИТ. Частные клиенты могут делать онлайн-покупки из любой точки России: Е-КИТ доставит товар даже в самые удаленные населенные пункты. Специальная услуга KITBOX позволяет отправлять товары по всей территории России по единому тарифу. Вам просто нужно купить коробку, сложить в нее товар и отправить.
Преимущество услуги доставки для интернет-магазинов в том, что торговым площадкам не нужно тратить ресурсы на развитие собственной логистики. Служба доставки на аутсорсе будет особо выгодна для небольших онлайн-магазинов. Более подробно о сервисе можно прочитать на сайте Е-КИТ.
Это самый быстрый способ отправить посылку на большое расстояние. ТК GTD доставляет срочными авиарейсами грузы из Новосибирска, Моск, Челябинска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Краснодара, Тюмени и других городов в регионы РФ и стран ЕАЭС. Авиаперевозка включает целый комплекс услуг:
Подробная информация об упаковке товаров для авиаперевозок, сопровождающей документации, сроках и тарифах доставки, а также других вопросах находится на сайте ТК ГТД.
Лучший способ перевозки груза в Сибирь, на Дальний Восток или другие удаленные регионы, а также в Беларусь, Кыргызстан, Армению, Казахстан. Преимущество жд/доставки в тому, что вы можете перевозить любой груз от 1 кг до 6 тонн по доступной цене. Услуга включает в себя комплекс мероприятий, к которым относятся прием товара, терминальная обработка, оформление, перевозка и пр. Можно заказать также забор груза у отправителя и адресная доставка.
Заказать контейнерную доставку можно в любой труднодоступный регион России и стран ЕАЭС. Отправка контейнера возможна везде, где есть автомобильное и железнодорожное соединение. На сайте перевозчика можно предварительно рассчитать стоимость услуги и узнать весь список городов, где сервис доступен. GTD предлагает контейнеры общего назначения, без жесткой крыши, вентилируемые, герметичные, для сыпучих веществ и химической продукции, а также контейнер-флэтрак.
Оформить заявку на контейнерную доставку можно онлайн. Больше подробностей на официальном веб-ресурсе перевозчика.
Отправить посылку через логистическую компанию GTD можно в любой уголок Российской Федерации, в том числе в Крым и Калининградскую область. Даже если в вашем городе нет отделения компании, то перевозчик предлагает воспользоваться сервисом «Льготная доставка». Клиенты логистической службы могут также отправить груз в Казахстан, Беларусь, Армению, Кыргызстан, Украину.
Транспортная компания GTD предлагает своим клиентам воспользоваться и услугой упаковки отправлений. В терминалах есть все необходимые виды упаковок, чтобы ваш груз был доставлен цел и невредим.
|
Вид упаковки
|
Цена
|
Жесткая упаковка
|
300–1000 руб/м3
|
Паллетирование
|
300 руб/шт.
|
Предоставление паллета
|
200 руб/шт.
|
Паллетный борт
|
150–500 руб/м3
|
Воздушно-пузырьковая пленка
|
50–100 руб/пог.м
|
Стрейч-пленка
|
100 руб/м3
|
Сейф-пакет
|
50 руб/шт.
|
Мешок с пломбой
|
60 руб/шт.
Упаковку для своего груза можно заказать на сайте компании в форме расчета. Если вы не знаете, какая упаковка вам нужна, можно проконсультироваться с менеджером компании, когда он перезвонит для уточнения времени забора товара. Подобрать упаковочные материалы помогут также операторы в терминале.
Любой груз, который перевозится через ТК ГТД, подлежит страхованию. Перевозчик предлагает своим клиентам три выгодных тарифа страхования:
|
Стоимость груза
|
Стоимость страховки
|
от 1 до 30 000 руб.
|
25 руб.
|
от 30 000 до 50 000 руб.
|
50 руб.
|
от 50 000 руб. и выше
|
0,08% от стоимости — по России
0,16% от стоимость — по ЕАЭС
Наличие страховки позволяет в случае возникновения страхового случая полностью возместить стоимость груза и упростит порядок рассмотрения претензии. Владелец сможет быстрее получить компенсацию в случае утери или повреждения груза.
Все страховые операции GTD проводит совместно с ПАО «Ингосстрах».
Вы можете сэкономить время и воспользоваться онлайн-калькулятором, где нужно указать тип доставки «от адреса до адреса». Заполните всю форму и нажмите «Рассчитать». Если стоимость услуги вам подходит, можно продолжить оформление и оставить свои контакты.
Заказать услугу можно также через форму расчета и оформления заказа, в мессенджерах Whatsapp, Viber, Telegram, по телефону или отправить на электронную почту сканкопию заполненного бланка о заборе груза.
Менеджер GTD созвонится с вами и уточнит время, когда к вам приедет экспедитор, чтобы забрать товар. Как только ваша посылка будет оформлена в терминале компании, вы получите трек-номер для поиска почтовых отправлений.
Найти ближайший терминал можно на сайте перевозчика в разделе «География». Если в вашем городе отсутствует отделение компании, вы можете воспользоваться сервисом «Льготная доставка». Услуга предоставляется по определенному графику.
Чтобы вернуть заказ, физические лица должны обратиться в отделение компании с паспортом и написать письмо о возврате товара. Юридическим лицам достаточно выслать сканкопию письма на электронную почту в город получения груза. Бланк письма о возврате груза можно скачать на официальном сайте перевозчика, а e-mail можно найти в разделе «Филиалы».
После прибытия груз в терминале ТК GTD хранится 30 дней. Если получатель его не забирает, сотрудники компании связываются с отправителем, чтобы он написал письмо на перенаправление груза. Если груз не нужен отправителю, то он должен написать письмо об отказе от груза. Также отправитель может еще раньше написать письмо на перенаправление груза.
Клинты компании GTD могут воспользоваться одним из двух способов отправки посылки:
Кроме этого, заказ можно оформить в социальных сетях, мессенджере и по телефону. На следующий день в договоренное время к вам приедет экспедитор на авто, заберет товар в отделение, оформит доставку и вышлет вам номер ТТН для почтового отслеживания.
Прежде чем передать груз сотруднику компании, позаботьтесь о надежной упаковке товара. При оформлении заявки нужно указать, какая упаковка вам понадобиться.
Чтобы узнать стоимость доставки, воспользуйтесь онлайн-сервисом «Калькулятор».
Если стоимость вам подходит, вы тут же можете оформить заказ.
Узнать точный срок доставки вашего товара можно при помощи калькулятора. Нажмите кнопку «Рассчитать» и укажите из какого города в какой вам нужно отправить посылку. Внизу формы тут же появится ориентировочный термин перевозки посылки.
ТК GTD не принимает к отправлению грузы, которые содержат скоропортящиеся продукты, алкоголь, животных, растения, наркотики, лекарства, психотропные вещества, яды. Также вы не сможете отправить:
Полный список запрещенных к транспортировке грузов находится на сайте перевозчика.
Телефон горячей линии GTD 8 800 234-59-60 находится в шапке сайта и позвонить по нему можно в любое удобное время. Вы можете также связаться по номеру единой справочной службы +7 800 234-59-60 или по телефону для справок +7 495 108-17-70. Электронный адрес отделений в каждом городе можно найти на страницы «Филиалы». Вам нужно лишь выбрать населенный пункт на карте или найти город в поле поиска.
У каждого отделения компании индивидуальный график работы. Многие терминалы работают круглосуточно. Отправить или забрать посылку в таком отделении можно в любое время. Чтобы узнать время работы конкретного терминала, нужно перейти на страницу «Филиалы» и выбрать это место на карте. В течение минуты появится вся информация о терминале: адрес, контакты и график работы.
9 тыс. отзывов
Количество скачиваний