ОТСЛЕДИТЬ ПОСЫЛКУ Почты Латвии (Latvijas Pasts, Latvia Post)

Отслеживание почтовых отправлений Latvijas Pasts

Latvijas Pasts – это национальный почтовый оператор Латвии. Миссия компании заключается в оказании высококачественных почтовых услуг всем жителям страны. Сюда входит обработка внутренних и международных отправлений, а также дополнительные услуги для частных лиц и компаний.

Услуги и принципы Latvijas Pasts

Latvijas Pasts придерживается в своей работе трех основных принципов:

· забота о клиентах;

· прозрачность действий и выбор наиболее эффективного решения для каждой задачи;

· четкое и грамотное выполнение всех обязательств.

Основные виды услуг компании:

· обычные почтовые отправления (открытки, письма, печатные материалы, мешки М);

· заказные почтовые отправления (открытки, письма, печатные материалы, мелкие пакеты, мешки М и посылки).

Международные посылки не должны включать предметы, запрещенные к ввозу в страну доставки, а также предметы, запрещенные к вывозу из Латвии.

Дополнительные услуги Latvijas Pasts:

· страхование отправлений;

· выезд почтальона в офис компании для приема корреспонденции;

· доставка отправлений из интернет-магазинов в одну из 59 АЗС Circle K;

· экспресс доставка и др.

Можно ли отследить заказ Latvijas Pasts?

Все зарегистрированные отправления можно отследить по треку Latvijas Pasts. Номер для международных пересылок соответствует мировым стандартам и выглядит как комбинация латинских букв и цифр: АА123456789АА

Где проводить отслеживание почтовых отправлений Latvijas Pasts?

Официальный сайт почтовой службы имеет страницу по отслеживанию посылок Latvijas Pasts. Чтоб ее открыть, нужно нажать на ссылку track your Item в правой стороне сайта, ввести номер в поле для поиска и нажать кнопку find.

Отметим, что язык по умолчанию на сайте латвийский, но в качестве альтернативы можно перейти на английский.

Преимущества отслеживания отправлений Latvijas Pasts

Отслеживание посылок Latvijas Pasts позволяет получать достоверную и актуальную информацию о текущем местоположении груза. Как только отправление меняет пункт, данная информация сразу же отображается в системе отслеживания. Клиент в любой момент может узнать, где сейчас его посылка и можно ли ее забирать.

Как еще можно отследить груз Latvijas Pasts?

На нашем сайте вы можете отследить посылку Latvijas Pasts по номеру и получить свежую информацию на русском языке. Мы максимально упростили интерфейс сайта, чтоб вам не пришлось долго искать поле для ввода трек-номера. Просто введите номер под надписью «поиск посылки в данной службе» и нажмите на кнопку «искать посылку». Также вы можете воспользоваться удобным справочником индексов.

Latvijas Pasts курирует отправления внутри страны, поэтому информация о перемещении посылки за рубежом может быть неполной. В этом случае вы можете заново ввести трек-номер на главной странице нашего сайта в общее окно поиска. Система проверит информацию не только с Latvijas Pasts, но и с других почтовых служб и покажет подробную информацию о вашем отправлении.

Почта Latvijas Pasts – современная и динамично развивающая компания, имеющая положительную репутацию и высокие стандарты обслуживания клиентов. Услуги почты доступны, экономичны и максимально удобны, в том числе за счет возможности проследить посылку Latvijas Pasts.