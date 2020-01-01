Отследить посылку United Kingdom Royal Mail

United Kingdom Royal Mail

Королевская почта Великобритании — государственная организация Соединенного Королевства, которая отвечает за оборот почты и посылок внутри страны и за ее пределами. Была основана в 1516 году. Входит в состав кооперативного EMS-содружества, благодаря чему обеспечивает свободные отправления не только в стране, но и за ее пределами.

Предприятие постоянно расширяется и модернизируется, заключая сотрудничество с новыми странами. У сервиса имеется головной центр и большое количество разветвлений в виде филиалов и почтовых отделений.

Как отследить посылку на United Kingdom Royal Mail

Отслеживать и контролировать посылки на United Kingdom Royal Mail можно до мельчайших деталей – на сайте указан паспорт заказа с полными данными о его состоянии, дате упаковки, погрузки, местонахождении. Пользователь может сам наблюдать весь путь своего заказа, обновляя главную страницу.

Для того чтобы отследить посылку, необходимо ввести в ячейку трек-номер, каждому присваивается литера R. Он состоит из 2 букв в начале, 9 цифр и 2 букв в конце, является персональным и присваивается строго одному заказу. Трекинг активируется через 12 часов после отгрузки заказа.

По статусной строке «Принимаем отправление» клиент может удостовериться в том, что заказ готов к отправке и в скором времени покинет сортировочный центр. Затем почта United Kingdom Royal Mail для распределения поступают в логистический отдел, где их сортируют и направляют в обменный пункт почтового отделения. Грузы проходят таможенный контроль и доставляются оператору страны адресата.

Посылка отслеживается в режиме реального времени, результаты выгружаются в новом окне. Статус «экспорт» означает завершающий этап пути заказа, после чего следует «импорт». Заключительное оповещение «выдача» информирует клиента о конечной доставке товара к месту получения.

Рекомендуем обратить внимание на правила отправлений через почту United Kingdom Royal Mail:

Вес посылки не должен превышать 2 кг, а размеры (высота, ширина, глубина) в сумме должны составлять не более 90 см;

Экспресс-доставка United Kingdom Royal Mail напрямую зависит от многих условий, в том числе дистанции и погоды;

Сразу же после совершения платежа отправление не отслеживается — до недели уходит на сбор заказа, его упаковку, учёт в базе, после чего заказ доставляется в центр сортировки;

Если по истечении указанного времени покупка так и не была доставлена, вы можете запросить обратно её стоимость, написав в интернет-магазин и запросив возврат.

У вас есть возможность отследить посылку от оформления через United Kingdom Royal Mail до прибытия на локальную почту. При этом при пересечении границы заказ передается почтовой службе вашей страны. К примеру, если вы являетесь гражданином России, то после пересечения границы за груз будет отвечать уже Почта России ;

Плюсы работы с Posylka.net

С сервисом Posylka.net вы сможете без труда отслеживать несколько треков с United Kingdom Royal Mail и других почтовых сервисов со всего мира одновременно, не волнуясь о пересечении границы одной страны и привязки треков.

Заполните регистрационную форму на главной странице Posylka.net, введите трек-код в графу в верхней части сайта, нажмите кнопку поиска. Через несколько секунд вам будут доступны данные о местоположении посылки, проложен её путь, также вы сможете просчитать примерное время до прибытия заказа благодаря сводному графику доставки.