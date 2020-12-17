Отследить посылку Pickpoint

Пикпоинт отслеживание

Для почтовой службы Pickpoint отслеживание посылки не является проблемой, поскольку каждому грузу присваивается трек-номер международного образца. Это значит, что отследить заказ Пикпоинт можно как на официальном сайте компании, так и с помощью универсального ресурса Posylka.net.

Преимущества отслеживания Pickpoint на нашем сервисе

Сервис не потребует совершения звонков пользователя в курьерские службы и не займет много времени для того, чтобы определить местонахождение посылки. Вы можете воспользоваться нашим сервисом в удобное для себя время, а также посмотреть всю историю доставки и перемещения груза по территории страны или за рубежом.

Для того чтобы удобно пользоваться сайтом, не обязательно даже проходить регистрацию: вам и так открыт доступ ко всем разделам. Но если вы хотите сохранять трек-номера и настроить уведомления об изменении местоположения груза, нужно будет пройти быструю процедуру регистрации.

Благодаря сервису Posylka.net отслеживание посылок Pickpoint можно производить самостоятельно или подключить Push-уведомления без использования помощи оператора. Также с помощью данного сервиса можно выбирать лучшие интернет-магазины и сохранять их в закладках нашего специального плагина. Он же позволяет отслеживать посылки без перехода на сайт, всего в пару кликов.

Особенности компании Pickpoint

Логистический центр PickPoint признан одним из лучших сервисов онлайн-доставки, который отвечает всем предъявляемым требованиям, а также оказывает качественные услуги жителям стран СНГ.

Сервис получил высокие оценки от пользователей по результатам опросов и стал «Народной маркой» номер 1 в стране, которая позволяет в автоматическом порядке продлить срок хранения товара, оплатить заказ онлайн, отправить товар обратно, а также мониторить доставку на протяжении всего срока его перемещения. В любое время вы можете воспользоваться услугами оператор и самостоятельно производить все необходимые действия со своего телефона или компьютера, а сайт Posylka.net позволит отследить груз PickPoint или любой другой курьерской службы в любой точке мира.