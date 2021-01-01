Отследить посылку Bpost

Отслеживание посылок с Бельгийской почты

Bpost – крупнейшая почтовая служба, работающая в Бельгии. Начала свое существование в 2000-м году, после чего активно развивалась и предлагала акционерам, проживающим в Бельгии, участие в финансовой поддержке компании. На данный момент государство и частные лица владеют сервисом ровно наполовину с каждой стороны, однако контрольный пакет акций принадлежит именно государственным учреждениям. Отследить посылку, отправленную с bpost, теперь можно по новому алгоритму.

В какие страны доставляет bpost?

Сейчас бельгийская почта сотрудничает с международными сервисами доставки. Продвижение почты на мировом рынке началось в 2006-м году с приходом нового руководящего состава (данные от Forbes, 2016-й год). После изменения стратегии компании, которая до этого была ориентирована только на внутренний рынок, были подписаны соглашения в том числе с официальной немецкой почтой.

Формат трек-кодов от bpost

Для отслеживания посылок, отправленных бельгийской почтой, вам потребуется трек-код. Существует три основных вида кодов, используемых в Бельгии:

Цифровой код, первая буква R.

Под таким треком проходят все отправления весом до двух килограммов, зарегистрированные на территории страны. Большинство заказов из интернет-магазинов имеет подобный трек-код. Отслеживается на любом сервисе, предлагающем услуги поиска посылок, поскольку автоматически является международным форматом кода.

Цифровой код, первая буква С.

Посылки весом до двадцати килограммов проходят под категорией крупногабаритных грузов. Поэтому подобные отправления не всегда можно отследить. Чтобы уточнить, где находится ваша посылка, понадобится специальный сервис, который будет поддерживать данный формат трек-кодов.

Цифровой код, первая буква Е.

Сокращенный код, в котором в два раза меньше чисел, чем в обычном треке, применяется в случае доставки EMS. Быстрая доставка – достаточно популярная услуга, которой пользуется как минимум треть бельгийцев. Однако она не слишком популярна на международных отправлениях – стоимость доставки в случае отправки груза сbpost в другую страну растет в геометрической прогрессии.

Таможня и отслеживание bpost

В начале десятых годов таможня и официальная почтовая служба Бельгии начали конфликт, относящийся к процессу прохождения международных отправлений через таможенные посты. Суть конфликта тогда подробно освещала государственная газета Бельгии (старейшее официальное СМИ страны). Количество посылок, заказываемых из страны, в тот момент сильно выросло. На волне «избавления» от мирового кризиса жители ближайших стран заказывали крупные товары в бельгийских интернет-магазинах. Вопрос был исчерпан за несколько месяцев, однако до сих пор на некоторых таможнях (как при выезде из Бельгии, так и при въезде в Россию) с посылками от bpost могут возникать проблемы.

Чтобы быстро и гарантированно найти месторасположение посылки от bpost, воспользуйтесь нашим сервисом posylka.net. Сайт отслеживает отправления практически из всех крупных стран мира и показывает, какие отделения посылка должна пройти перед ее финальной доставкой. Удобный функционал позволяет отслеживать письма и посылки сразу из нескольких стран, что подходит для организаторов совместных закупок.