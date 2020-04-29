Отследить посылку DPD в России

DPD в России https://www.dpd.ru
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Сроки доставки посылок DPD в России
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DPD – это служба экспресс-доставки, осуществляющая свою деятельность в разных странах мира и завоевавшая популярность благодаря лучшим логистическим решениям. Каждый день компания доставляет более 5 миллионов посылок, среди которых как товары из интернет-магазинов, так и отправления частных лиц.

История компании DPD в России

DPD group – это международная логистическая компания, которая специализируется на экспресс-доставке посылок. Была основана в Германии в конце 80-х годов прошлого столетия. С первых лет работы фирма взяла высокую планку по количеству отправлений. Так, в первый год работы было доставлено почти 1,5 миллиона посылок. Через три года этот показатель уже равнялся 7 миллионам. На сегодняшний день ежедневно компания доставляет более 5,2 миллионов посылок.

В данный момент фирма DPD является частью холдинга GeoPost (французская почтовая компания), которая, в свою очередь, является дочерней компанией национального почтового оператора Франции La Poste.

Российское отделение компании DPD («lДПД РУС») представлено компанией «Армадилло».

В 2013 году фирма начинает развивать партнерскую сеть пунктов выдачи заказов PickUp.

С 2017 года компания работает со всеми сегментами рынка (В2С, В2В и С2С). Самым же популярным направлением является работа с интернет-магазинами или В2С.

в 2019 году фирма завершила разработку и тестирование сервиса Predict. Это возможность пользователям определять дату и время доставки посылок с точностью до 2 часов.

DPD имеет множество наград, так, например, компания стала дважды призером премии «Большой Оборот» (2017 году номинация «Логистика» и в 2019 году лучшая компания в номинации «доставка до клиента»). Также в 2019 году DPD получила премию «Грузовики и дороги» и заняла первое место в рейтинге логистических компаний, удобных для сотрудничества с интернет-магазинами.

DPD отслеживание: как узнать, где посылка

Отслеживание DPD доступно двумя способами:

  • на официальном сайте компании;
  • с помощью универсального ресурса.

Если речь идёт о заказе из интернет-магазина, то, как правило, отслеживание доступно и на странице заказа на сайте магазина, но такой способ менее удобный – информация даётся общая и обновляется с задержками.

На официальном сайте ДПД отслеживание почтовых отправлений происходит быстрее и удобнее: в «Личном кабинете» нужно перейти в раздел «Управлять доставкой», а затем в специальную строку ввести трек-номер отправления.

Также быстро и удобно можно отследить посылку DPD через сервис отслеживания Posylka.net. Все, что вам нужно – ввести трек-номер в строку на главной странице сайта и кликнуть на кнопку поиска. В течение нескольких секунд вы получите информацию о вашей посылке, включая время регистрации во всех промежуточных пунктах и примерное время доставки. На сайте можно отследить посылки не только DPD, но и сотен других  почтовых служб, бесплатно и даже без регистрации.

Как выглядит трек-номер

Без специального идентификационного кода отследить посылку DPD невозможно – трек номер присваивается каждому отслеживаемому отправлению. Это 13-значный код, состоящий из цифр и букв латинского алфавита, где цифры – случайная комбинация, а буквы зависят от компании, с которой сотрудничает DPD при пересылке вашего груза, а также способа доставки.

Трек-номер уникален, поэтому с его помощью можно в режиме онлайн отследить передвижение посылки и даже увидеть дату и время регистрации груза в каждом из промежуточных пунктов.

Подробнее о том, что такое трек-номер и как с его помощью можно осуществить поиск почтовых отправлений, можно почитать в разделе FAQ.

Как найти отправление, если нет трек номера

Отследить заказ DPD, если утерян трек-номер, можно в любом пункте почтовой службы ДПД, в «Личном кабинете» на официальном сайте перевозчика или обратившись к отправителю с просьбой повторно выслать номер отслеживания.

При восстановлении номера накладной, человеку, который был записан как получатель,  необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

После восстановления трек-номера, отследить груз ДПД можно будет как на официальном сайте почтовой службы, так и с помощью универсального сайта-агрегатора.

Услуги DPD в России

Служба доставки ДПД предоставляет почтовые и логистические услуги для юридических и физических лиц. Среди наиболее популярных и выгодных тарифов можно выделить несколько, о которых речь пойдет ниже.

DPD OPTIMUM

Это универсальный тариф, который подойдет практически для любой посылки. В чем его особенности?

  • большое количество направлений доставки (более 20000);
  • возможность доставки до двери, в пункт выдачи ДПД или постамат;
  • заранее известна точная дата доставки;
  • большие и тяжелые грузы можно заказать с услугой подъема на этаж;
  • возможность получить посылку вечером или в выходной день;
  • сохранение оптимального температурного режима.

Если вы не знаете, какой тариф выбрать, это – универсальный вариант, который подойдет практически всем.

DPD CLASSIC

Это классическая доставка, которая чаще всего используется для покупок в интернет-магазинах. От описанного выше способа доставки DPD CLASSIC отличает:

  • возможность проверки комплектации и работоспособности;
  • возможность примерки товара;
  • оплата наложенным платежом и частичный выкуп;
  • доставка посылки в удобное клиенту время.

Классическая доставка – это отличный вариант для тех, кто хочет обезопасить себя при покупках онлайн.

DPD ECONOMY

Способ быстро и недорого отправить посылку, документы, сборные грузы или товары из онлайн-магазина по одному из 20000 направлений доставки.

Преимущество такого способа – удобная тарификация, позволяющая отправлять и получать посылки с максимальной выгодой. При этом у получателя есть возможность проверить комплектацию посылки до ее оплаты.

Несмотря на экономичность данного тарифа, в него включен сервис «Управления доставкой». Иными словами, вы можете выбрать день и время доставки по своему усмотрению.

DPD Full Truck

Данный тариф рассчитан на транспортировку комплектных партий грузов посредством автомобильных перевозок. Данный вид перевозки товаров обеспечивает надежность и высокую сохранность грузов.

Если необходимо перевезти ценный груз, его можно застраховать (данная услуга доступна только при перевозке на территории России).

При выборе данного тарифа, заказчик выбирает время и дату, когда будет подана машина для погрузки и разгрузки. Также компания предоставляет возможность автоперевозки грузов в сопровождении вооруженной охраны.

Международная доставка

Для международной доставки актуальны особые условия. Так, максимальный вес одной отправки составляет 30 кг (при 1000 кг по России). Максимальный объемный вес – 250 кг на квадратный метр.

Среди дополнительных услуг для международной доставки ДПД можно выделить:

  • доп.страховое покрытие 1% от ОС;
  • надежная транспортировка, благодаря разветвленной логистической сети ДПД в других странах;
  • возможность быстро и легко отследить посылку по номеру.

Как рассчитать стоимость посылки DPD

С помощью специального онлайн-калькулятора на официальном сайте DPD вы можете быстро и легко рассчитать стоимость любого отправления.

Для этого достаточно выбрать подходящий тариф, а затем кликнуть на «Рассчитать и оформить заказ».

Как получить посылку

Если вы заказали доставку в ближайшее отделение ДПД, то для получения предоплаченной посылки вам потребуется паспорт.

Получение посылки из посылочного автомата и посылочного робота

Посылка выдается на основании PIN-кода.

Получение посылки из посылочного магазина

Посылка выдается на основании PIN-кода (при его отсутствии на основании документа удостоверения личности)! Если в не можете забрать отправление, можно оформить доверенность. В таком случае человек, забирающий посылку, должен иметь при себе паспорт и знать трек-номер отправления.

Посылки, заказанные наложенным платежом

За посылку, заказанную наложенным платежом, в посылочных автоматах DPD Pickup можно уплатить банковской карточкой, а в посылочных магазинах также наличными деньгами.

Передача посылки роботу-курьеру Starship

После того как посылка поступит в Starship, получателю посылки через мобильное приложение Starship Delivery отправляется извещение о поступлении посылки. Получатель выбирает в приложении подходящее время для приема посылки. Когда робот-курьер начинает доставку посылки, приложение показывает клиенту предполагаемое время прибытия робота-курьера, и за ним можно следить во время пути его следования. По прибытии робота на место через мобильное приложение отправляется еще одно извещение, и получатель посылки может забрать посылку из робота. Робот-курьер ждет прибытия получателя посылки до 12 минут, и если в течение этого времени посылку не заберут, робот-курьер возвращается обратно в депо Starship. ВНИМАНИЕ! Для пользования услугой необходимо наличие мобильного приложения!


Если речь идет об отправлении с возможностью вскрытия посылки и проверки комплектации, важно сначала осмотреть товар, а лишь потом подписывать бумагу о получении. В противном случае вы не сможете вернуть деньги, если товар пришел в ненадлежащем виде.

Также компания DPD предоставляет возможность отправлений через пункты DPD Pickup. В таком случае получателю приходит сообщение с номером, который нужно ввести для получения посылки.

Какие документы нужны, чтобы получить посылку?

Для получения посылки вам необходимо иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность. Неважно, получаете вы заказ в отделении или на дом курьером. Если же вы получаете посылку за своего родственника или знакомого, то вам может потребоваться доверенность.

Стоит отдельно сказать, что если вы получаете товар курьером, то удостоверяющие личность документы не являются обязательными, если стоимость груза меньше 15 тыс. рублей.

Список документов, по которым можно получить посылку:

  • паспорт;
  • военный билет (для военнослужащих);
  • вид на жительство;
  • временная регистрация (для иностранцев).

Могу ли я получить посылку DPD в другой день, или к определенному времени?

Компания доставляет посылки с 9 утра до 6 вечера, при этом курьер вас уведомит о прибытии за 30 минут. В большинстве населенных пунктов есть возможность выбрать временной интервал до обеда с 9 до 14 или же после обеда с 13 до 18 часов. Также есть возможность выбрать доставку в течение дня с 9 до 22.00. Если же вы желаете оформить доставку в вечернее время с 18 до 22 часов, то это является платной услугой и доступна она, только если интернет-магазин предусмотрел ее.

Изменить параметры доставки вы можете на официальном сайте логистической компании DPD в разделе “Получателям интернет-магазинов”.

У вас есть возможность изменить:

  • дату и временной промежуток доставки;
  • адрес (в рамках города доставки);
  • способ получения;
  • получателя посылки;
  • отменить получение.

Также у вас есть возможность коррекции всех этих данных, позвонив на горячую линию компании. Работает она до 9 часов вечера.

Можно ли самостоятельно забрать посылку?

У вас есть возможность забрать вашу посылку самостоятельно в пункте выдачи или постамате.

Если же у вас оформлена курьерская доставка, тогда вам нужно изменить адрес доставки, на любой удобный вам пункт выдачи. Для этого вы можете перейти на официальный сайт компании в раздел «Получателям интернет-магазинов» или позвонить на горячую линию.

Обращаем ваше внимание на то, что после изменения на самостоятельное получение уже нельзя будет заказать курьерскую доставку. А максимальный срок хранения вашего заказа в постамате составляет 3 дня.

Можно ли открыть посылку и проверить ее перед внесением оплаты?

Открыть посылку до ее оплаты можно только в том случае, если магазин, в котором вы приобретали данную вещь, заказал данную возможность для своих клиентов. Если у вас именно такой вариант, то вот ваш алгоритм действий:

  • подписать накладную для подтверждения вскрытия посылки;
  • оплатить доставку, если оплачивает ее получатель;
  • проверить содержимое на комплектацию и целостность;
  • принять или отказаться от заказа, отдав его курьеру.

В случае, если данная опция не предусмотрена интернет-магазином, вам необходимо сначала оплатить стоимость товара. Если вас не устроило что-либо по качеству, то вы не можете отдать товар курьеру, так как магазин ее обратно не примет.

Оформить возврат вы можете только обратившись в магазин или самостоятельно отправив товар в пунктах выдачи. Обратите внимание, что в этом случае доставка возврата будет платной.

Должен ли курьер привезти посылку до квартиры/офиса?

Курьер должен принести посылку до двери в том случае, если суммарный вес всех коробок не превышает 31,5 кг, вес каждого груза не превышает 30 кг, а также, если сумма габаритов одной коробки не превышает 200 см (длина+ширина+глубина).

Поднятие на этаж крупногабаритных и/или тяжелых грузов возможно только в том случае, если интернет-магазин заказал для вас эту услугу.

Как можно вернуть посылку?

Оформить возврат посылки можно в любом пункте ДПД – просто обратитесь к работнику службы для получения соответствующего бланка.

Как можно оплатить посылку DPD

В зависимости от выбранного способа доставки, возможности оплаты могут меняться. В офисах ДПД, как правило, оплата возможна картой и наличными. Заказ наложенным платежом в постамате можно оплатить картой.

Как отправить посылку DPD

Отправление посылок DPD аналогично другим почтовым службам, но есть некоторые особенности, о которых мы поговорим ниже.

Как упаковать отправление DPD

Компания предоставляет различные варианты внешней упаковки груза, однако о внутренней упаковке стоит побеспокоиться отправителю. Основное требование – обеспечить сохранность груза во время транспортировки.

Также важно, чтобы на упаковке не было повреждений и старых маркировок, не соответствующих данному грузу.

При возникновении проблем с выбором упаковочного материала, обратитесь на страницу сайта службы.

Как отправить документы или посылку из России за границу?

Прежде всего, перед отправкой вашей посылки за рубеж, вам необходимо изучить перечень запрещенных предметов и проверить в нем наличие вашего груза.

Количество товара не должно превышать определенного порога (Связанного с предпринимательской деятельностью). Посылка должна соответствовать лимитам по весу (30 кг) и габаритам (длина 175 см периметр поперечного сечения 300 см).

Убедитесь в качестве упаковки посылки (рекомендации можно найти на оф. сайте). Проверьте наличие и срок действия клиентского номера и договора на международную доставку.

Пришлите для проверки электронные документы (заявка и документ для таможни), чтобы их могли проверить сотрудники компании. Предварительно выберите упаковочный материал, обратившись к специалистам по обслуживанию клиентов. Выбранную упаковку курьер привезет вам. Затем вручите посылку и распишитесь в накладной.

Представленные на сайте тарифы не включают в себя таможенное оформление экспресс-посылок стоимостью дороже 1000 евро.

Как изменить условия доставки

Если груз еще не был доставлен в пункт назначения, у получателя есть возможность изменить дату или адрес доставки, а также отказаться от заказа. Для этого необходимо внести соответствующие данные в «Личном кабинете» на официальном сайте почтовой службы.

Сроки доставки DPD

Сроки доставки посылок DPD в России зависят от нескольких факторов:

  • расстояние;
  • выбранный тариф и способ доставки;
  • дополнительные условия.

В среднем по России посылки доставляются за 5-10 дней.

Как оставить претензию на DPD

Если при сотрудничестве с DPD вы заметили нарушения со стороны компании, вы можете оставить претензию. Соответствующие формы можно заполнить и отправить на официальном сайте.

График работы

Чтобы узнать график работы конкретного офиса, необходимо ознакомиться с информацией на официальном сайте компании. В среднем офисы работают в будние дни с 9 утра до 8 вечера, по выходным – с 9 утра до 6 вечера. В некоторых отделениях воскресенье – выходной день

Контакты DPD

Главный офис российского представительства компании находится в Москве по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, 4 этаж, помещение ХVI, комната 34

Для физических лиц:

  • МТС: +7 (910) 440 44 34
  • Билайн: +7 (906) 013 44 34

Для юридических лиц:

  • Москва: +7 (495) 775 45 85
  • Санкт-Петербург: +7 (812) 325 78 78
  • По России: +7 (800) 234 45 95