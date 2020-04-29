Отследить посылку DPD в России

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Отзывы (12)
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29.04.2020
Заказал себе телефон. Отправили оперативно. Офис доставки оказался рядом с домом. Вышел в магазин, по пути забрал телефон. Очень удобно, при этом даже очереди не было. Проверил там же — ничего не повреждено, все в норме.
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29.04.2020
Первый раз посылку прислали частным перевозчиком, и это небо и земля с Почтой России. Доставка DPD в Москву составила четыре дня. Так еще и курьер ее сам принес. Хорошая альтернатива обычной почте.
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28.04.2020
Родственники прислали посылку. Была в пути всего 10 дней. Быстро и ходить никуда не надо было. Принесли курьером домой.
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28.04.2020
Практически все стараюсь заказывать через интернет, потому как времени на походы в магазин практически не бывает. Часто бывает, что забываю про посылки. Заказывал полгода назад на Беру флешку, так она до сих пор где-то едет. Скорее всего ее потеряли при доставке, потому как отслеживание DPD не работает по моему трек-номеру. Теперь буду пользоваться только сдэком.
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27.04.2020
Занимаюсь рукоделием: делаю всякие брошки, кулончики, сережки. Продаю свои изделия через интернет. Уже год сотрудничаю с транспортной компанией ДПД. Все приходит во время, что мне, что клиентам.
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27.04.2020
Ждал свой заказ очень долго. Отследить посылку DPD не получалось. В итоге потеряли ее где-то. Хорошо хоть компенсировали ее стоимость. Теперь уже не знаю есть ли разница, заказывать через обычную почту или транспортной компанией.
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24.04.2020
Однозначно, заслуживает высокой оценки! Отправляла посылку внуку на Новый год службой ДПД в Казань. Пришла вовремя, при этом плата за пересылку была небольшой.
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24.04.2020
Заказывал себе стартер на машину с Владивостока, отправили его курьерской службой DPD. Пришел в целости и сохранности с доставкой на дом. Сработали оперативно, меньше чем за неделю.
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23.04.2020
Сделал заказ на Озоне. Отправили ДПД доставкой. Пришла посылка в пункт выдачи очень быстро – примерно дня за три, хотя время ожидаемой доставки было около недели. Забрал очень быстро ни очередей, ни унылого лица работника почты. Все на высшем уровне. Теперь при любом заказе из интернет магазина выбираю эту доставку, даже если придется переплатить.
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23.04.2020
Спасибо за быструю доставку. Отсылала сестре в Красноярск посылку ко дню рождения транспортной компанией DPD. Была доставлена крайне быстро. Всего за пять дней. Да и в целом, за пересылку заплатила ненамного больше, чем на простой почте.