Отследить посылку DPD в России

DPD group – это международная логистическая компания, которая специализируется на экспресс-доставке посылок. Была основана в Германии в конце 80-х годов прошлого столетия. С первых лет работы фирма взяла высокую планку по количеству отправлений. Так, в первый год работы было доставлено почти 1,5 миллиона посылок. Через три года этот показатель уже равнялся 7 миллионам. На сегодняшний день ежедневно компания доставляет более 5,2 миллионов посылок.

В данный момент фирма DPD является частью холдинга GeoPost (французская почтовая компания), которая, в свою очередь, является дочерней компанией национального почтового оператора Франции La Poste.

Российское отделение компании DPD («lДПД РУС») представлено компанией «Армадилло».

В 2013 году фирма начинает развивать партнерскую сеть пунктов выдачи заказов PickUp.

С 2017 года компания работает со всеми сегментами рынка (В2С, В2В и С2С). Самым же популярным направлением является работа с интернет-магазинами или В2С.

в 2019 году фирма завершила разработку и тестирование сервиса Predict. Это возможность пользователям определять дату и время доставки посылок с точностью до 2 часов.

DPD имеет множество наград, так, например, компания стала дважды призером премии «Большой Оборот» (2017 году номинация «Логистика» и в 2019 году лучшая компания в номинации «доставка до клиента»). Также в 2019 году DPD получила премию «Грузовики и дороги» и заняла первое место в рейтинге логистических компаний, удобных для сотрудничества с интернет-магазинами.