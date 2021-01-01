ОТСЛЕДИТЬ ПОСЫЛКУ Azerpoct (Azerpost)

Отслеживание посылок Azerpost

Azerpost – это государственный почтовый оператор Азербайджана, который организует внутренние и международные почтовые отправления. Компания «Azerpoct» имеет широкую сеть обслуживания (около 1500 отделений) и доступна практически всем жителям республики. Почтовые отделения снабжены новейшим техническим оборудованием, позволяющим использовать мировой опыт в области почтовых услуг. «Azerpoct» гарантирует качество и надежность и постоянно совершенствует свою деятельность. Доставка осуществляется в сжатые сроки в сотни стран мира.

Посылки Azerbaijan post

Своей миссией почта Азербайджана считает оказание доступных и высококачественных услуг всем слоям населения. Так как это единственный национальный оператор республики, то он чувствует повышенную ответственность, потому работает 7 дней в неделю, а call-центр остается на связи 24 часа в сутки. Так обеспечивается комфорт и предотвращаются временные потери. Традиционными отправлениями «Azerpost» считаются следующие:

письма;

посылки;

пакеты;

почтовые карты;

телеграммы;

секограммы;

факс;

специальные мешочки «М»;

денежные внутренние переводы.

Все регистрируемые отправления получают индивидуальный штрих-код, по которому можно отследить груз Azerbaijan post.

Azerpoct отследить посылку

Сайт «Азерпочты» позволяет быстро определить, где сейчас находится внутреннее или международное почтовое отправление. Для этого нужно знать уникальный почтовый код, который выдается грузу. Все отправления свыше 2 кг., а также EMS-отправления в обязательном порядке проходят регистрацию и получают код. Груз весом до 2 кг. может быть нерегистрируемым – в этом случае отследить посылку Azerbaijan post не получится.

Уникальный код-идентификатор состоит из 13 символов – 4 букв и 9 цифр и выглядит примерно так: RR000458667AZ

Для отслеживания Azerbaijan post необходимо ввести уникальный код (без пробелов) в специальное окно на странице сайта и запустить поиск. Подробная информация о пересылке отобразится на экране.

Трек Azerbaijan Post: где найти?

Уникальный номер отправления можно посмотреть на следующих носителях:

на чеке, который выдается отправителю;

на сайте интернет-магазина или на электронной почте (если это покупка товара).

Azerbaijan post: отследить заказ на русском языке

Информация на официальном сайте отслеживания Azerbaijan post доступна на трех языках: азербайджанском, английском и русском. По умолчания стоит азербайджанский язык, но при необходимости в шапке сайта можно выбрать другой. Если при переходе на русский язык возникли трудности, вы всегда можете воспользоваться нашим сайтом, где получите актуальную информацию о вашем отправлении.Чтобы узнать, где пересылка, нужно совершить простые действия:

скопируйте или наберите код в поле «трек номер посылки» и нажмите на кнопку «искать посылку»;

дождитесь формирования списка передвижения посылки Azerbaijan Post (это займет не более 10 секунд);

по желанию пройдите бесплатную регистрацию на сайте и подключите услугу автоматического уведомления о смене статуса – так вам не придется постоянно заходить на сайт, т.к. вся информация о передвижении груза будет отправляться вам на email.

Если вы ждете почтовое отправление через «Азерпочту», то можете не сомневаться, что пересылка придет в целости и сохранности в заявленные сроки. Компания заботится о репутации и максимально ответственно подходит к своей работе. Отслеживание отправлений Azerbaijan post позволяет контролировать перемещение всех регистрируемых грузов и всегда с точностью определять, на каком этапе находятся внутренние и международные почтовые отправления.