Отследить посылку Colombia Post

Colombia Post — почтовая служба Республики Колумбия, государства, расположенного недалеко от Бразилии. Наиболее часто в Колумбии покупают местную одежду, предметы декора, а также различные диковинные штучки для личных коллекций — статуэтки, древние монеты, марки и т.д.
На сайте Colombia Post вы можете отследить посылку по специализированному трек-номеру. Трек-номер (англ. Tracking number) представляет собой последовательность цифр и букв русского или чаще английского алфавита; он индивидуален для каждого отправления и присваивается посылке после оформления в почтовом отделении. Услуга совершенно бесплатна и является гарантией того, что продавец добросовестно отправил товар.
После того как посылка идентифицирована и оформлена, сотрудники Colombia Post дают отправителю трек-данные, которые большинство интернет-магазинов сразу же передают заказчики.
Чтобы отследить посылку из Колумбии по трек-номеру, вам понадобится зайти на сайте Colombia Post, ввести идентификатор в строку поиска и нажать «Enter». Вам откроется вся доступная на данный момент информация — дата присвоения кода, время отправления, где товар сейчас находится и т.д.
Обратите внимание на некоторые особенности работы с Colombia Post:
Сервис Posylka.net позволяет вам без труда следить сразу за несколькими посылками — как Colombia Post, так и других мировых почтовых компаний одновременно; вы можете отследить товар, даже если не знаете, из какой точки планеты он был отправлен. Благодаря интуитивно понятным управлению и навигации, вам совсем не обязательно переходить на сайт иностранного почтового отделения — все данные можно отследить у нас.
Для этого зарегистрируйтесь на сайте, найдите через поиск интересующую вас почтовую службу, введите трекер в строку под логотипом компании и нажмите «Искать». Мы также предоставляем информацию о примерных сроках доставки — график, расположенный рядом с кнопкой поиска, основывается на информации других пользователей.
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