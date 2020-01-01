Отследить посылку Colombia Post

Colombia Post

Colombia Post — почтовая служба Республики Колумбия, государства, расположенного недалеко от Бразилии. Наиболее часто в Колумбии покупают местную одежду, предметы декора, а также различные диковинные штучки для личных коллекций — статуэтки, древние монеты, марки и т.д.

Как отследить посылку на Colombia Post

На сайте Colombia Post вы можете отследить посылку по специализированному трек-номеру. Трек-номер (англ. Tracking number) представляет собой последовательность цифр и букв русского или чаще английского алфавита; он индивидуален для каждого отправления и присваивается посылке после оформления в почтовом отделении. Услуга совершенно бесплатна и является гарантией того, что продавец добросовестно отправил товар.

После того как посылка идентифицирована и оформлена, сотрудники Colombia Post дают отправителю трек-данные, которые большинство интернет-магазинов сразу же передают заказчики.

Чтобы отследить посылку из Колумбии по трек-номеру, вам понадобится зайти на сайте Colombia Post, ввести идентификатор в строку поиска и нажать «Enter». Вам откроется вся доступная на данный момент информация — дата присвоения кода, время отправления, где товар сейчас находится и т.д.

Обратите внимание на некоторые особенности работы с Colombia Post:

Заказ отслеживается в режиме онлайн, что позволяет узнавать о его местоположении с минимальной задержкой;

Не волнуйтесь о сохранности посылки, ведь вы можете проследить её от погрузки в Colombia Post до прибытия в местное отделение почты вашего города.

Для того чтобы разобраться в алгоритме работы сайта Colombia Post, рекомендуем вам установить автоматический переводчик интернет-страниц;

На сайтах-трекерах посылок может происходить задержка данных, из-за чего может появиться впечатление, что посылка не двигается. Вполне возможно, что она проходит таможенный контроль, который также является важной частью маршрута;

Если груз долго не двигается с места, не пришёл к вам к указанному продавцом сроку, а срок его защиты подходит к концу, вы можете потребовать возврат средств;

Подавать на розыск товара следует только тогда, когда вам пришло уведомление о его потере;

Помните, что на почту ваш товар отправляется далеко не сразу — на сбор и упаковку может уйти до недели, после продавец отдаёт покупку в почтовое отделение, где ей назначают индивидуальный трекер-код. Далее груз отправляется в сортировочный пункт и становится «видимым» для отслеживания после того, как покинет его.

Преимущества работы с Posylka.net

Сервис Posylka.net позволяет вам без труда следить сразу за несколькими посылками — как Colombia Post, так и других мировых почтовых компаний одновременно; вы можете отследить товар, даже если не знаете, из какой точки планеты он был отправлен. Благодаря интуитивно понятным управлению и навигации, вам совсем не обязательно переходить на сайт иностранного почтового отделения — все данные можно отследить у нас.

Для этого зарегистрируйтесь на сайте, найдите через поиск интересующую вас почтовую службу, введите трекер в строку под логотипом компании и нажмите «Искать». Мы также предоставляем информацию о примерных сроках доставки — график, расположенный рядом с кнопкой поиска, основывается на информации других пользователей.