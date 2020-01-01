Поиск почтовых отправлений DB Schenker

Компания DB Schenker – одна из лидеров в области передовых международных логистических услуг. Товарообмен происходит посредством наземного транспорта, воздушных и морских грузоперевозок. Широкая офисная сеть и квалифицированный штат сотрудников по всему миру обеспечивают бесперебойную работу компании.

Немного истории

Компания DB Schenker была создана в Австрии в 1872 году и постепенно совершенствовала свою деятельность: расширяла сеть логистических центров, внедряла новейшие технологии в свою работу, корректировала методы доставки грузов. В результате корпорация доросла до одной из самых надежных логистических служб. Неслучайно DB Schenker регулярно становится официальным экспедиционным агентством, обслуживающим такие крупные мероприятия как Олимпийские игры, мировые чемпионаты, Формулу 1, Евровидение и т.д.

Как отследить посылку DB Schenker

DB Schenker довольно давно практикует передачу данных о грузах через сеть Интернет, поэтому отслеживание посылок DB Schenker – это хорошо отлаженная и надежная функция компании. Чтобы отследить почтовое отправление DB Schenker, необходимо знать трек-номер груза. Наиболее распространенный формат номера отслеживания представляет собой комбинацию из 8-11 или 12 буквенных и числовых символов. Могут существовать и другие, менее распространенные форматы. На официальном сайте компании в правой части находится кнопка “Tracking”, нажатие на которую откроет окно поиска. Туда необходимо вписать номер и нажать “Track”.

Быстрое отслеживание почтовых отправлений DB Schenker

На сайте Posylka.net вы можете проверить почтовое отправление DB Schenker и выяснить, где находится ваш груз. Для этого введите трек-номер в поле выше и запустите поиск. В течение нескольких секунд актуальная информация отобразится на экране. Для зарегистрированных пользователей открываются дополнительные возможности:

автоматическое запоминание трек-номеров;

бесплатное уведомление о смене местоположения посылки.

Дополнительно вы можете скачать расширение для браузера и приложение для мобильных устройств. Все программы созданы для облегчения контроля международных и внутренних отправлений. Наш сайт генерирует информацию с более чем 100 почтовых и логистических служб по всему миру, поэтому пользователи в любое время могут получить актуальную информацию о своем грузе.

Помните, что почтовое отслеживание DB Schenker и других операторов необходимо для своевременного реагирования на необоснованные задержки и потерю отправлений. Какая бы репутация ни была у компании, лучше всего самостоятельно контролировать доставку, чтобы вовремя открыть спор, если посылка не прибыла к вам в установленный период.