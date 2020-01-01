Emexpress Shipping Services – индийская организация, специализирующаяся на экспедиторских и таможенных услугах для перевозок грузов по морю и воздуху. Это транспортно-логистическая компания, предлагающая своим клиентам поставки почтовых отправлений по всему миру. Обратиться в Emexpress Shipping Services могут не только юридические лица, но и корпоративные клиенты, а также физические лица. Служба поддерживает сотрудничество со многими интернет-магазинами.

Миссией Emexpress Shipping Services является оказание качественных, безопасных и доступных услуг в сфере финансов, логистики, транспорта и почтового обслуживания. Индийская организация мало чем отличается от американской USPS или иных аналогичных компаний. Для облегчения работы и обеспечения наивысшего комфорта клиентам фирма начала пользоваться IT-технологиями.

Emexpress Shipping Services и отслеживание почтовых отправлений

С помощью новейших технологий удается получать услуги через интернет. Отследить посылку Emexpress Shipping Services можно за несколько минут. Для этого потребуется только трек-номер груза (узнать, что это, предлагается в разделе F.A.Q.), подключение к Сети, а также любой интернет-обозреватель.

Добиться успешного определения текущего местоположения посылки можно посредством универсального ресурса Posylka.net. Сервис круглосуточный и бесплатный. Данные на нем зачастую обновляются быстрее, чем на официальных страницах почтовых служб.

Достаточно перейти на сайт, указать трек-номер груза, подтвердить операцию и немножко подождать. На экране возникнет развернутая информация о перемещении почтового отправления, количестве дней пребывания «в пути», статус, а также текущее местоположение и название почтовой организации, обеспечивающей доставку.

Зарегистрированные пользователи могут настроить автоматическую отправку уведомлений об изменении статуса или местонахождения груза. Также после регистрации все треки сохраняются в «Личном кабинете». В противном случае отслеживание почтовых отправлений Emexpress Shipping Services придется каждый раз осуществлять вручную, «с нуля».