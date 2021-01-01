Отследить посылку J&T Express Malaysia

J&T Express Malaysia

J&T Express Malaysia – почтовая служба международного уровня, основанная в Индонезии. В своей деятельности она активно использует IT-технологии. Курьерская служба обслуживает не только физических лиц. Она активно сотрудничает с интернет-магазинами, а также различными торгово-розничными площадками. Для корпоративных клиентов J&T Express Malaysia разрабатывает уникальные интересные услуги.

Что делать после отправки посылки J&T Express Malaysia

Как только регистрируемая посылка будет принята в отделении компании, она получит трек-номер. Уникальный идентификатор используется для того, чтобы при необходимости можно было осуществить поиск почтовых отправлений. Добиться соответствующей цели предлагается через:

веб-сайт почтовой службы;

официальный сервис отслеживания грузов.

Второй вариант более предпочтителен – он предоставляет более развернутую информацию о разыскиваемом отправлении.

Как отследить посылку по номеру заказа

Чтобы узнать, где находится тот или иной груз, стоит прибегнуть к помощи бесплатного веб-ресурса под названием Posylka.net. Указав на его главной странице трек-номер посылки или номер декларации, пользователь выяснит, где она сейчас находится.

При работе с Посылка.нет можно пользоваться не только веб-браузером, но и специальным мобильным приложением. Регистрироваться на сервисе не обязательно – он прекрасно работает без «Личного кабинета». Если у юзера есть тут аккаунт, он будет получать уведомления об изменении статуса или местоположения груза в режиме реального времени.

Posylka.net позволяет отследить треки огромного количества почтовых служб – SkyNet, Boxberry и других международных корпораций. Если в процессе транспортировки груза посылка передается от одной компании другой, проблем тоже не возникнет. Сайт автоматически просканирует базу данных и выведет на экран название почтовой службы, которая на данный момент занимается отправлением.

Остались вопросы? F.A.Q раздел поможет разобраться с основными принципами использования сайта Posylka.net. Его услуги предоставляются на безвозмездной основе.