Отследить посылку Kuehne Nagel

Kuehne Nagel

Kuehne+Nagel — швейцарская компания, работающая в сфере транспорта и логистики. Она основана в 1890 году и к сегодняшнему дню предоставляет самые разные способы доставки и хранения товаров — морские, сухопутные и воздушные перевозки, контрактную, складскую и проектную логистику. Служба осуществляет обработку грузов, занимается их отправлением и отслеживанием.

Кюне Нагельподдерживает сотрудничество с курьерскими, логистическими и почтовыми службами в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке, Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с Почтой России, CDEK, SPSR и так далее.

Как отследить посылку на Kuehne Nagel

Для отслеживания почтовых отправлений Kuehne Nagel вам понадобится трек-код — уникальный набор цифр и букв латинского алфавита, созданный системой для вашей посылки. В зависимости от того, насколько далеко от страны-отправителя находится страна-получатель, трек-код может меняться — эта практика называется «перетрекировка». К смене трек-номера прибегают при передаче груза в ведомство другой почтовой, логистической или курьерской службы. Услуги отслеживания и перетрекировки бесплатны.

Чтобы узнать трек-номер вашей посылки, нужно перейти в личный кабинет интернет-магазина и найти ваш заказ. На открывшейся странице будет отмечен 13-значный набор букв и цифр, который и является трек-кодом. При этом главное – не перепутать трекер с номером заказа. По последнему невозможно отследить посылку, он нужен только для нумерации вашего заказа в системе магазина. Если вы не нашли трекер, но статус заказа отмечен как «отправлен» — обратитесь к продавцу.

Далее перейдите на официальный сайт Kuehne Nagel. По умолчанию сайт выполнен на английском языке, но вы можете сменить язык — в левом верхнем углу расположена вкладка со странами, вам необходимо выбрать вашу, и сайт перенаправит вас на соответствующую страницу. Следующим шагом введите трек-код в строку поиска в правой части экрана и нажмите «Track». Вам откроется страница с информацией по вашей посылке — время оформления, местонахождение в данный момент.

Во время работы с онлайн-трекингом возможны задержки в обновлении информации. Среди причин:

большое количество посылок, требующих оформления на почте. Ваш заказ может быть принят почтой, вам выдадут трек, но она пока что не обработан системой, поэтому даже статус «Прибыл в пункт отправления» не будет виден;

непогода, сбои оборудования, плановые осмотры на таможне. Расстояние от страны-отправителя до страны-получателя также играют большую роль;

долгий период обработки заказа, во время которого продавец собирает товар. Этот этап может затянуться до недели, при этом посылка не будет отслеживаться, так как она все еще находится у продавца.

Преимущества работы с Posylka.net

Сервис Posylka.net осуществляет отслеживание посылок из всех уголков мира. Мы сотрудничаем с отечественными и с иностранными почтовыми, курьерскими, логистическими службами, имеем доступ к большинству баз данных этих компаний. С нашей помощью вы сможете одновременно как отслеживать грузы Kuehne Nagel, так и посылки, отправленные другими почтовыми службами со всех концов света.

Чтобы отследить груз Kuehne Nagel, зарегистрируйтесь на нашем сайте — с регистрацией будет намного удобнее следить за перемещением посылки. Далее введите и лил скопируйте и вставьте трек Kuehne Nagel в центральную строку и нажмите «Искать». После загрузки перед вами откроется страница с историей отслеживания отправления, начиная с даты и времени занесения в базу и заканчивая последней отметкой о передвижении. С помощью графика, расположенного рядом, вы сможете рассчитать примерную дату доставки — он создан на основе данных, подтвержденных нашими пользователями.