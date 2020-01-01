Отследить посылку MNG Kargo

MNG Kargo
MNG Kargo
mngkargo.com.tr
444 06 06
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Сроки доставки посылок MNG Kargo:
  • 0-14 дней
  • 15-45 дней
  • 46-90 дней
  • 90+ дней

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