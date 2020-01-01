Відстежити посилку Turkey Post

Turkey Post
Turkey Post
www.ptt.gov.tr
90312509 50 00
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Терміни доставки посилок Turkey Post:
  • 0-14 днів
  • 15-45 днів
  • 46-90 днів
  • 90+ днів

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