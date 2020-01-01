Отследить посылку Turkey Post

Turkey Post

Государственный почтовый оператор Турции осуществляет доставку посылок не только внутри страны, но и активно сотрудничает с интернет-магазинами разных государств. В последнее время все чаще можно встретить в китайских интернет магазинах, таких как Aliexpress и Gearbest, доставку именно почтой Турции.

Быстрая доставка посылок Turkey Post

Из-за сильной загрузки Почты Китая, все чаще доставкой с крупных торговых онлайн-площадок занимаются службы других стран, в том числе и Турции. Turkey Post почта берет на себя отправление небольших по габаритам заказов, а время доставки варьируется от 15 до 45 дней.

Турецкая почта занимается транспортировкой заказов до страны получателя, затем за груз отвечает уже одна из местных почтовых служб. Иногда из-за этого отслеживание посылок Turkey Post затрудняется, так как на границе, после прохождения таможни, может измениться трек-номер. Обычно об этом заказчика уведомляют по электронной почте.

Мелкие пакеты приносит почтальон и кладет в почтовый ящик, если же размер коробки или пакета не позволяет этого сделать — покупатель сам забирает заказ в ближайшем отделении почтовой службы.

От выбора местной компании, занимающейся доставкой груза, зависит и скорость — иногда стоит немного доплатить при оформлении заказа и получить посылку в минимальные сроки.

Как через Turkey Post отследить заказ

Турецкая логистическая служба позволяет отследить груз Turkey Post по индивидуальному трек-номеру, который присваивается каждой посылке. Идентификационный код можно узнать у продавца, или посмотреть на странице заказа. Обычно на крупных торговых площадках есть возможность отслеживания, но рекомендуется пользоваться либо сайтом турецкой почты, либо специальным сервисом.

Turkey Post отслеживание почтовых отправлений осуществляет на сайте, где для определения местонахождения посылки достаточно ввести трек-номер в специальное окно. Единственный недостаток: вся информация доступна только на английском и турецком языках, поэтому русскоязычным клиентам удобнее не через сайт Turkey Post отследить заказ, а на нашем ресурсе

Turkey Post трек отличается тем, что он заканчивается буквами TR, что как раз и говорит о том, что транспортировкой посылки занимается турецкая почтовая служба. Сейчас чаще всего можно встретить коды, в которых вообще отсутствует буквенное обозначение — только цифры. Такой формат используется для недорогих заказов.

С Turkey Post отследить посылку по номеру можно в любое время в любом месте, главное — иметь доступ в Интернет и знать точный трек-код.

