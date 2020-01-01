Режим одного номера відстеження

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<!--Елементи, після яких буде створено фрейм з результатами відстеження посилки.--> <button id="pkge-track-1-test">ZA871946730HK</button> <button id="pkge-track-2-test">5610177923517</button> <!--Скрипт, необхідний для роботи віджету. Можна вставити в кінець сторінки.--> <script type="text/javascript" src="https://posylka.net/externalwidget.min.js"></script> <script type="text/javascript"> document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { PKGEExtWidget.trackButton({ //Обов'язково. Трек-номер для відстеження. 'trackNumber': 'ZA871946730HK', //Обов'язково. ID елемента, після якого в структурі DOM, при наведенні / натисканні, буде додано iframe з результатами відстеження посилки. 'elementId': 'pkge-track-1-test', //Не обов'язково. Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера. 'width': 460, //Не обов'язково. Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370. 'height': 370, //Не обов'язково. Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача. 'language': 'uk' }); PKGEExtWidget.trackButton({ //Обов'язково. Трек-номер для відстеження. 'trackNumber': '5610177923517', //Обов'язково. ID елемента, після якого в структурі DOM, при наведенні / натисканні, буде додано iframe з результатами відстеження посилки. 'elementId': 'pkge-track-2-test', //Не обов'язково. Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера. 'width': 460, //Не обов'язково. Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370. 'height': 370, //Не обов'язково. Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача. 'language': 'uk' }); }); </script>