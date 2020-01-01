Режим одного номера відстеження

ID елемента, після якого в структурі DOM, при наведенні / натисканні, буде додано iframe з результатами відстеження посилки.
Обов'язково
height
Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370.
Не обов'язково
width
Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера.
Не обов'язково
language
Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача.
de=Deutsch
en=English
es=Español
fr=Français
it=Italiano
pl=Polski
pt=Português
ru=Русский
uk=Українська
zh=汉语
Не обов'язково
Код
<!--Елементи, після яких буде створено фрейм з результатами відстеження посилки.-->
<button id="pkge-track-1-test">ZA871946730HK</button>
<button id="pkge-track-2-test">5610177923517</button>
<!--Скрипт, необхідний для роботи віджету. Можна вставити в кінець сторінки.-->
<script type="text/javascript" src="https://posylka.net/externalwidget.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
PKGEExtWidget.trackButton({
//Обов'язково. Трек-номер для відстеження.
'trackNumber': 'ZA871946730HK',
//Обов'язково. ID елемента, після якого в структурі DOM, при наведенні / натисканні, буде додано iframe з результатами відстеження посилки.
'elementId': 'pkge-track-1-test',
//Не обов'язково. Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера.
'width': 460,
//Не обов'язково. Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370.
'height': 370,
//Не обов'язково. Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача.
'language': 'uk'
});
PKGEExtWidget.trackButton({
//Обов'язково. Трек-номер для відстеження.
'trackNumber': '5610177923517',
//Обов'язково. ID елемента, після якого в структурі DOM, при наведенні / натисканні, буде додано iframe з результатами відстеження посилки.
'elementId': 'pkge-track-2-test',
//Не обов'язково. Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера.
'width': 460,
//Не обов'язково. Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370.
'height': 370,
//Не обов'язково. Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача.
'language': 'uk'
});
});
</script>
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