Режим одного номера відстеження

Додайте посилання до номеру відстеження на своєму веб-сайті, і тоді, при натисканні на номер результати відстеження відкриються прямо під номером.

Живий приклад
Твої посилки:
  • Order #098365
  • Order #098366
  • Order #098367
Відстеження посилок – posylka.net

Параметри

trackNumber

Трек-номер для відстеження.

Обов'язково
elementId

ID елемента, після якого в структурі DOM, при наведенні / натисканні, буде додано iframe з результатами відстеження посилки.

Обов'язково
height

Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370.

Не обов'язково
width

Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера.

Не обов'язково
language

Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача.

  • de=Deutsch
  • en=English
  • es=Español
  • fr=Français
  • it=Italiano
  • pl=Polski
  • pt=Português
  • ru=Русский
  • uk=Українська
  • zh=汉语
Не обов'язково

Код

<!--Елементи, після яких буде створено фрейм з результатами відстеження посилки.-->
<button id="pkge-track-1-test">ZA871946730HK</button>
<button id="pkge-track-2-test">5610177923517</button>

<!--Скрипт, необхідний для роботи віджету. Можна вставити в кінець сторінки.-->
<script type="text/javascript" src="https://posylka.net/externalwidget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    PKGEExtWidget.trackButton({
        //Обов'язково. Трек-номер для відстеження.
        'trackNumber': 'ZA871946730HK',
        //Обов'язково. ID елемента, після якого в структурі DOM, при наведенні / натисканні, буде додано iframe з результатами відстеження посилки.
        'elementId': 'pkge-track-1-test',
        //Не обов'язково. Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера.
        'width': 460,
        //Не обов'язково. Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370.
        'height': 370,
        //Не обов'язково. Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача.
        'language': 'uk'
    });


    PKGEExtWidget.trackButton({
        //Обов'язково. Трек-номер для відстеження.
        'trackNumber': '5610177923517',
        //Обов'язково. ID елемента, після якого в структурі DOM, при наведенні / натисканні, буде додано iframe з результатами відстеження посилки.
        'elementId': 'pkge-track-2-test',
        //Не обов'язково. Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера.
        'width': 460,
        //Не обов'язково. Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370.
        'height': 370,
        //Не обов'язково. Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача.
        'language': 'uk'
    });
});
</script>