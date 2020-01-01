Режим введення одного номера

ID контейнера, в якому буде відображений результат відстеження посилки.
Обов'язково
height
Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370.
Не обов'язково
width
Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера.
Не обов'язково
language
Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача.
de=Deutsch
en=English
es=Español
fr=Français
it=Italiano
pl=Polski
pt=Português
ru=Русский
uk=Українська
zh=汉语
Не обов'язково
Код
<link rel="stylesheet" href="https://posylka.net/css/externalwidget.min.css">
<div class="widget-pkge-net">
<div class="widget-pkge-net-search">
<!--Текстове поле трек-номера-->
<input type="text" class="widget-pkge-net-textfield" id="track-number" maxlength="40" />
<!-- Кнопка для виклику методу скрипта і початку процесу відстеження.-->
<input type="button" class="widget-pkge-net-button" value="Відстежити" onclick="widgetTrack()" />
</div>
<!-- Контейнер, в якому буде відображатися результат відстеження посилки.-->
<div class="widget-pkge-net-result" id="widget-container"></div>
<div class="widget-pkge-net-help">Наприклад <span>ZA871946730HK</span></div>
<div class="widget-pkge-net-link">Отслеживание посылок – <a href="https://posylka.net">posylka.net</a></div>
</div>
<!--Скрипт, необхідний для роботи віджету. Можна вставити в кінець сторінки.-->
<script type="text/javascript" src="https://posylka.net/externalwidget.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
function widgetTrack() {
var trackNumber = document.getElementById('track-number').value;
if (!trackNumber) {
alert('Введіть трек-номер!');
return false;
}
PKGEExtWidget.trackBlockIntegrated({
//Обов'язково. Трек-номер для відстеження.
'trackNumber': trackNumber,
//Обов'язково. ID контейнера, в якому буде відображений результат відстеження посилки.
'containerId': 'widget-container',
//Не обов'язково. Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера.
'width': 970,
//Не обов'язково. Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370.
'height': 370,
//Не обов'язково. Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача.
'language': 'uk'
});
}
</script>
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