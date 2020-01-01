Режим введення одного номера

Додайте текстове поле на своєму веб-сайті. При натисканні на кнопку «ВІДСТЕЖИТИ», введене поле буде розширене для відображення результатів відстеження.

Живий приклад
Наприклад ZA871946730HK
Відстеження посилок – posylka.net

Параметри

trackNumber

Трек-номер для відстеження.

Обов'язково
containerId

ID контейнера, в якому буде відображений результат відстеження посилки.

Обов'язково
height

Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370.

Не обов'язково
width

Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера.

Не обов'язково
language

Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача.

  • de=Deutsch
  • en=English
  • es=Español
  • fr=Français
  • it=Italiano
  • pl=Polski
  • pt=Português
  • ru=Русский
  • uk=Українська
  • zh=汉语
Не обов'язково

Код

<link rel="stylesheet" href="https://posylka.net/css/externalwidget.min.css">
<div class="widget-pkge-net">
    <div class="widget-pkge-net-search">
        <!--Текстове поле трек-номера-->
        <input type="text" class="widget-pkge-net-textfield" id="track-number" maxlength="40" />
        <!-- Кнопка для виклику методу скрипта і початку процесу відстеження.-->
        <input type="button" class="widget-pkge-net-button" value="Відстежити" onclick="widgetTrack()" />
    </div>
    <!-- Контейнер, в якому буде відображатися результат відстеження посилки.-->
    <div class="widget-pkge-net-result" id="widget-container"></div>
    <div class="widget-pkge-net-help">Наприклад <span>ZA871946730HK</span></div>
    <div class="widget-pkge-net-link">Отслеживание посылок – <a href="https://posylka.net">posylka.net</a></div>
</div>

<!--Скрипт, необхідний для роботи віджету. Можна вставити в кінець сторінки.-->
<script type="text/javascript" src="https://posylka.net/externalwidget.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
function widgetTrack() {
        var trackNumber = document.getElementById('track-number').value;

        if (!trackNumber) {
            alert('Введіть трек-номер!');
            return false;
        }

        PKGEExtWidget.trackBlockIntegrated({
            //Обов'язково. Трек-номер для відстеження.
            'trackNumber': trackNumber,
             //Обов'язково. ID контейнера, в якому буде відображений результат відстеження посилки.
            'containerId': 'widget-container',
             //Не обов'язково. Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера.
            'width': 970,
             //Не обов'язково. Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370.
            'height': 370,
            //Не обов'язково. Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача.
            'language': 'uk'
        });
}
</script>