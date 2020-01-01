Режим введення одного номера

Код Скопіювати код

<link rel="stylesheet" href="https://posylka.net/css/externalwidget.min.css"> <div class="widget-pkge-net"> <div class="widget-pkge-net-search"> <!--Текстове поле трек-номера--> <input type="text" class="widget-pkge-net-textfield" id="track-number" maxlength="40" /> <!-- Кнопка для виклику методу скрипта і початку процесу відстеження.--> <input type="button" class="widget-pkge-net-button" value="Відстежити" onclick="widgetTrack()" /> </div> <!-- Контейнер, в якому буде відображатися результат відстеження посилки.--> <div class="widget-pkge-net-result" id="widget-container"></div> <div class="widget-pkge-net-help">Наприклад <span>ZA871946730HK</span></div> <div class="widget-pkge-net-link">Отслеживание посылок – <a href="https://posylka.net">posylka.net</a></div> </div> <!--Скрипт, необхідний для роботи віджету. Можна вставити в кінець сторінки.--> <script type="text/javascript" src="https://posylka.net/externalwidget.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function widgetTrack() { var trackNumber = document.getElementById('track-number').value; if (!trackNumber) { alert('Введіть трек-номер!'); return false; } PKGEExtWidget.trackBlockIntegrated({ //Обов'язково. Трек-номер для відстеження. 'trackNumber': trackNumber, //Обов'язково. ID контейнера, в якому буде відображений результат відстеження посилки. 'containerId': 'widget-container', //Не обов'язково. Ширина фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. За замовчуванням розтягується на всю ширину контейнера. 'width': 970, //Не обов'язково. Висота фрейма, в якому будуть відображатися результати відстеження посилки. Значення за замовчуванням - 370. 'height': 370, //Не обов'язково. Мова інтерфейсу користувача , якщо не задано - буде визначена згідно з налаштуваннями браузера користувача. 'language': 'uk' }); } </script>