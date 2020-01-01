Режим ввода одного номера

Добавьте поле ввода на своем веб-сайте. При нажатии на кнопку «ОТСЛЕДИТЬ», внедренная область будет расширена для отображения результатов отслеживания.

Живой пример
Например: ZA871946730HK
Отслеживание посылок – posylka.net

Параметры

trackNumber

Трек-номер для отслеживания.

Обязательно
containerId

ID контейнера, в котором будет отображаться результат отслеживания посылки.

Обязательно
height

Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370.

Не обязательно
width

Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера.

Не обязательно
language

Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя.

  • de=Deutsch
  • en=English
  • es=Español
  • fr=Français
  • it=Italiano
  • pl=Polski
  • pt=Português
  • ru=Русский
  • uk=Українська
  • zh=汉语
Не обязательно

Код

<link rel="stylesheet" href="https://posylka.net/css/externalwidget.min.css">
<div class="widget-pkge-net">
    <div class="widget-pkge-net-search">
        <!--Поле ввода трек-номера.-->
        <input type="text" class="widget-pkge-net-textfield" id="track-number" maxlength="40" />
        <!-- Кнопка для вызова метода скрипта и начала процесса отслеживания.-->
        <input type="button" class="widget-pkge-net-button" value="Отследить" onclick="widgetTrack()" />
    </div>
    <!-- Контейнер, в котором будет отображаться результат отслеживания посылки.-->
    <div class="widget-pkge-net-result" id="widget-container"></div>
    <div class="widget-pkge-net-help">Например: <span>ZA871946730HK</span></div>
    <div class="widget-pkge-net-link">Отслеживание посылок – <a href="https://posylka.net">posylka.net</a></div>
</div>

<!--Скрипт, необходимый для работы виджета. Можно вставить в конец страницы.-->
<script type="text/javascript" src="https://posylka.net/externalwidget.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
function widgetTrack() {
        var trackNumber = document.getElementById('track-number').value;

        if (!trackNumber) {
            alert('Введите трек-номер!');
            return false;
        }

        PKGEExtWidget.trackBlockIntegrated({
            //Обязательно. Трек-номер для отслеживания.
            'trackNumber': trackNumber,
             //Обязательно. ID контейнера, в котором будет отображаться результат отслеживания посылки.
            'containerId': 'widget-container',
             //Не обязательно. Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера.
            'width': 970,
             //Не обязательно. Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370.
            'height': 370,
            //Не обязательно. Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя.
            'language': 'ru'
        });
}
</script>