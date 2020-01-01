Режим ввода одного номера

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<link rel="stylesheet" href="https://posylka.net/css/externalwidget.min.css"> <div class="widget-pkge-net"> <div class="widget-pkge-net-search"> <!--Поле ввода трек-номера.--> <input type="text" class="widget-pkge-net-textfield" id="track-number" maxlength="40" /> <!-- Кнопка для вызова метода скрипта и начала процесса отслеживания.--> <input type="button" class="widget-pkge-net-button" value="Отследить" onclick="widgetTrack()" /> </div> <!-- Контейнер, в котором будет отображаться результат отслеживания посылки.--> <div class="widget-pkge-net-result" id="widget-container"></div> <div class="widget-pkge-net-help">Например: <span>ZA871946730HK</span></div> <div class="widget-pkge-net-link">Отслеживание посылок – <a href="https://posylka.net">posylka.net</a></div> </div> <!--Скрипт, необходимый для работы виджета. Можно вставить в конец страницы.--> <script type="text/javascript" src="https://posylka.net/externalwidget.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function widgetTrack() { var trackNumber = document.getElementById('track-number').value; if (!trackNumber) { alert('Введите трек-номер!'); return false; } PKGEExtWidget.trackBlockIntegrated({ //Обязательно. Трек-номер для отслеживания. 'trackNumber': trackNumber, //Обязательно. ID контейнера, в котором будет отображаться результат отслеживания посылки. 'containerId': 'widget-container', //Не обязательно. Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера. 'width': 970, //Не обязательно. Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370. 'height': 370, //Не обязательно. Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя. 'language': 'ru' }); } </script>