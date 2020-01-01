Режим ввода одного номера

ID контейнера, в котором будет отображаться результат отслеживания посылки.
Обязательно
height
Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370.
Не обязательно
width
Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера.
Не обязательно
language
Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя.
de=Deutsch
en=English
es=Español
fr=Français
it=Italiano
pl=Polski
pt=Português
ru=Русский
uk=Українська
zh=汉语
Не обязательно
Код
<link rel="stylesheet" href="https://posylka.net/css/externalwidget.min.css">
<div class="widget-pkge-net">
<div class="widget-pkge-net-search">
<!--Поле ввода трек-номера.-->
<input type="text" class="widget-pkge-net-textfield" id="track-number" maxlength="40" />
<!-- Кнопка для вызова метода скрипта и начала процесса отслеживания.-->
<input type="button" class="widget-pkge-net-button" value="Отследить" onclick="widgetTrack()" />
</div>
<!-- Контейнер, в котором будет отображаться результат отслеживания посылки.-->
<div class="widget-pkge-net-result" id="widget-container"></div>
<div class="widget-pkge-net-help">Например: <span>ZA871946730HK</span></div>
<div class="widget-pkge-net-link">Отслеживание посылок – <a href="https://posylka.net">posylka.net</a></div>
</div>
<!--Скрипт, необходимый для работы виджета. Можно вставить в конец страницы.-->
<script type="text/javascript" src="https://posylka.net/externalwidget.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
function widgetTrack() {
var trackNumber = document.getElementById('track-number').value;
if (!trackNumber) {
alert('Введите трек-номер!');
return false;
}
PKGEExtWidget.trackBlockIntegrated({
//Обязательно. Трек-номер для отслеживания.
'trackNumber': trackNumber,
//Обязательно. ID контейнера, в котором будет отображаться результат отслеживания посылки.
'containerId': 'widget-container',
//Не обязательно. Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера.
'width': 970,
//Не обязательно. Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370.
'height': 370,
//Не обязательно. Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя.
'language': 'ru'
});
}
</script>
Установите приложение для Android и получайте информацию о статусах посылки максимально
быстро!