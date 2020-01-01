Режим одного номера отслеживания

Код Копировать код

<!--Элементы, после которых будет создан фрейм с результатами отслеживания посылки.--> <button id="pkge-track-1-test">ZA871946730HK</button> <button id="pkge-track-2-test">5610177923517</button> <!--Скрипт, необходимый для работы виджета. Можно вставить в конец страницы.--> <script type="text/javascript" src="https://posylka.net/externalwidget.min.js"></script> <script type="text/javascript"> document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { PKGEExtWidget.trackButton({ //Обязательно. Трек-номер для отслеживания. 'trackNumber': 'ZA871946730HK', //Обязательно. ID элемента, после которого в структуре DOM, при наведении/клике, будет добавлен iframe с результатами отслеживания посылки. 'elementId': 'pkge-track-1-test', //Не обязательно. Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера. 'width': 460, //Не обязательно. Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370. 'height': 370, //Не обязательно. Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя. 'language': 'ru' }); PKGEExtWidget.trackButton({ //Обязательно. Трек-номер для отслеживания. 'trackNumber': '5610177923517', //Обязательно. ID элемента, после которого в структуре DOM, при наведении/клике, будет добавлен iframe с результатами отслеживания посылки. 'elementId': 'pkge-track-2-test', //Не обязательно. Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера. 'width': 460, //Не обязательно. Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370. 'height': 370, //Не обязательно. Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя. 'language': 'ru' }); }); </script>