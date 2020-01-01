Режим одного номера отслеживания

Добавьте ссылку на номер отслеживания на своём веб-сайте, и тогда, при нажатии на номер результаты отслеживания откроются прямо под номером.

Живой пример
Ваши посылки:
  • Order #098365
  • Order #098366
  • Order #098367
Отслеживание посылок – posylka.net

Параметры

trackNumber

Трек-номер для отслеживания.

Обязательно
elementId

ID элемента, после которого в структуре DOM, при наведении/клике, будет добавлен iframe с результатами отслеживания посылки.

Обязательно
height

Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370.

Не обязательно
width

Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера.

Не обязательно
language

Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя.

  • de=Deutsch
  • en=English
  • es=Español
  • fr=Français
  • it=Italiano
  • pl=Polski
  • pt=Português
  • ru=Русский
  • uk=Українська
  • zh=汉语
Не обязательно

Код

<!--Элементы, после которых будет создан фрейм с результатами отслеживания посылки.-->
<button id="pkge-track-1-test">ZA871946730HK</button>
<button id="pkge-track-2-test">5610177923517</button>

<!--Скрипт, необходимый для работы виджета. Можно вставить в конец страницы.-->
<script type="text/javascript" src="https://posylka.net/externalwidget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    PKGEExtWidget.trackButton({
        //Обязательно. Трек-номер для отслеживания.
        'trackNumber': 'ZA871946730HK',
        //Обязательно. ID элемента, после которого в структуре DOM, при наведении/клике, будет добавлен iframe с результатами отслеживания посылки.
        'elementId': 'pkge-track-1-test',
        //Не обязательно. Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера.
        'width': 460,
        //Не обязательно. Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370.
        'height': 370,
        //Не обязательно. Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя.
        'language': 'ru'
    });


    PKGEExtWidget.trackButton({
        //Обязательно. Трек-номер для отслеживания.
        'trackNumber': '5610177923517',
        //Обязательно. ID элемента, после которого в структуре DOM, при наведении/клике, будет добавлен iframe с результатами отслеживания посылки.
        'elementId': 'pkge-track-2-test',
        //Не обязательно. Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера.
        'width': 460,
        //Не обязательно. Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370.
        'height': 370,
        //Не обязательно. Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя.
        'language': 'ru'
    });
});
</script>