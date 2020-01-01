Режим одного номера отслеживания

ID элемента, после которого в структуре DOM, при наведении/клике, будет добавлен iframe с результатами отслеживания посылки.
Обязательно
height
Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370.
Не обязательно
width
Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера.
Не обязательно
language
Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя.
de=Deutsch
en=English
es=Español
fr=Français
it=Italiano
pl=Polski
pt=Português
ru=Русский
uk=Українська
zh=汉语
Не обязательно
Код
<!--Элементы, после которых будет создан фрейм с результатами отслеживания посылки.-->
<button id="pkge-track-1-test">ZA871946730HK</button>
<button id="pkge-track-2-test">5610177923517</button>
<!--Скрипт, необходимый для работы виджета. Можно вставить в конец страницы.-->
<script type="text/javascript" src="https://posylka.net/externalwidget.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
PKGEExtWidget.trackButton({
//Обязательно. Трек-номер для отслеживания.
'trackNumber': 'ZA871946730HK',
//Обязательно. ID элемента, после которого в структуре DOM, при наведении/клике, будет добавлен iframe с результатами отслеживания посылки.
'elementId': 'pkge-track-1-test',
//Не обязательно. Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера.
'width': 460,
//Не обязательно. Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370.
'height': 370,
//Не обязательно. Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя.
'language': 'ru'
});
PKGEExtWidget.trackButton({
//Обязательно. Трек-номер для отслеживания.
'trackNumber': '5610177923517',
//Обязательно. ID элемента, после которого в структуре DOM, при наведении/клике, будет добавлен iframe с результатами отслеживания посылки.
'elementId': 'pkge-track-2-test',
//Не обязательно. Ширина фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. По-умолчанию растягивается на всю ширину контейнера.
'width': 460,
//Не обязательно. Высота фрейма, в котором будут отображаться результаты отслеживания посылки. Значение по-умолчанию - 370.
'height': 370,
//Не обязательно. Язык пользовательского интерфейса, если не задано - будет определен по настройкам браузера пользователя.
'language': 'ru'
});
});
</script>
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