Correos de Mexico

Correos de Mexico — государственная почта Мексики, которая была основана в 1580 году и до 2008 года называлась Servicio Postal Mexicano (Sepomex). Наряду с новым названием и новым имиджем, почта была реструктурирована с целью оптимизации почтовых и предпочтовых операций, улучшения производительности и расширения влияния.

Государственная почта Мексики занимается оформлением, отправлением и отслеживанием посылок разного размера и типа. Она сотрудничает с подобными службами по всему миру, например, с Почтой России и УкрПочтой, а также с курьерскими и логистическими агентствами.

Как отследить посылку на Correos de Mexico

Чтобы отследить заказ из мексиканского интернет-магазина вам, скорее всего, придется воспользоваться услугами именно Correos de Mexico. Услуга отслеживания бесплатная — она осуществляется с помощью специальных трек-номеров, которые автоматически подбираются компьютером для каждой посылки. Трек-номер — уникальный набор цифр и букв латинского алфавита, который «привязывается» к грузу.

Чтобы отследить посылку Correos de Mexico, вам необходимо узнать трек-номер, который к ней привязан. Номер печатается на чеке, который продавец получает после отправки вашего заказа. Затем трек вводится в систему магазина и появляется на странице заказа, подтверждая, что груз находится на обработке у почтовой службы. Если трек-код не виден, но статус заказ — «отправлен», вы можете попросить его у продавца.

Далее перейдите на официальный сайт Correos de Mexico и введите трек-код в строку поиска. По умолчанию сайт выполнен на испанском языке, однако внизу страницы вы можете перевести язык на английский. Если вам нужен другой язык, то необходимо установить автоматический онлайн-переводчик страниц.

После ввода кода вам будет доступна вся имеющаяся на данный момент информация — от времени оформления в пункте почты в стране-отправителе до прибытия в ваше местное отделение. При этом помните, что при работе с онлайн трекинг-сервисом возможны задержки, так как:

плохие погодные условия являются естественным тормозом для работы некоторых почтовых служб, также иногда невозможно обновить информацию из-за задержек на таможне, при сбоях оборудования;

большое расстояние между пунктами отправления и прибытия также является тормозящим факторов;

трек-код не присваивается заказу сразу же после его оплаты, так как продавцу нужно время, чтобы собрать необходимые вам товары и отнести их на почту. В редких случаях этот этап затягивается до недели;

работникам Correos de Mexico необходимо время, чтобы занести данные о посылке в базу. Только после оформления груза сотрудниками почты трек станет видимым.

Преимущества работы с Posylka.net

Posylka.net — это сервис для отслеживания посылок со всех частей мира. Мы сотрудничаем как с отечественными, так и с иностранными почтовыми, курьерскими, логистическими службами и занимаемся массовым отслеживанием из нескольких стран одновременно. Это возможно благодаря доступу к базам данных многих служб, в том числе и Correos de Mexico.

Для отслеживания груза, отправленного почтой Мексики, зарегистрируйтесь на нашем сайте. На главной странице в центральную строку введите трек-номер — или скопируйте его, вставьте — и нажмите «Искать». На странице вам будет доступны дата оформления, отправления, прибытия или местонахождение и статус вашей посылки в данные момент. Вы сможете смотреть подробную историю отслеживания и даже предугадать ожидаемый срок поставки каждого заказа, основываясь на графике, который основан на информации от наших пользователей.