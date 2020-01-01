Отследить посылку Pitney Bowes

Pitney Bowes

Pitney Bowes Inc. — это компания с функцией логистики родом из США, которая имеет партнерское соглашение с Глобальной Доставкой eBay. Центральный офис фирмы располагается в Стэмфорде.

Помимо сотрудничества с ними сотрудники занимаются курьерскими доставками для торговых площадок в интернете и работают с другими представителями электронной коммерции. Плюс, вы можете отследить груз Pitney Bowes за весьма адекватную стоимость услуг.

Pitney Bowes — почта негосударственного образца

Организация работы структуры заключается в следующем. Продавец пересылает уже оплаченный заказ на склад предприятия, которое, в свою очередь, занимается отправкой самому заказчику.

При этом действует такая доставка не только на территории Америки. С Россией PBI сотрудничает через сервис СПСР. Именно она занимается назначением курьера и доставкой до адресата.Можно ли с Pitney Bowes отследить заказ? Система работы почты немного отличается от стандартных представлений. При заказе на eBay посылке присваивается номер, его можно отслеживать, при отправлении посылки Pitney Bowes в их офис. Дальше почтовому отправлению присваивается уже другой трек-код формата LPKEN, после которого идет двадцати значный набор цифр.

Pitney Bowes трек-код предоставляют в обратном письме. При оформлении заказа на eBay код будет иметь формат WNM. Узнать о том, что продавец пользуется услугами PBI, можно на странице товара. Там в разделе доставки будет указан пункт “International Priority Shipping”.

Компания PBI имеет очень хороший рейтинг среди клиентов и весьма положительные отзывы. Средняя длительность доставки — в пределах одного месяца.

Pitney Bowes: отслеживание почтовых отправлений

Отслеживание посылок Pitney Bowes происходит либо на сайте СПСР, либо на нашем ресурсе. Все, что вам понадобится — это уникальный трек-код. Его нужно скопировать и вставить в окно проверки.

Pitney Bowes отследить посылку по номеру позволяет всем своим пользователям. Таким образом вы сможете проверять свою бандероль или мелкий пакет и на пути за рубежом, и в своей стране.

Почему такой необычный способ доставки? Дело в том, что не все продавцы зарубежных онлайн-магазинов и аукционов согласны отправлять заказы в Россию, Украину и другие страны СНГ. Причины на это у каждого разные. Поэтому PBI берет на себя задачу консолидации заказов и переотправки их законному владельцу. Это очень удобный и надежный способ доставки, плюс заказ доставляет курьер.