Отследить посылку An Post

Отслеживание посылок An Post

Издревле проблема передачи предметов и писем на дальние расстояния между людьми стояла очень остро. В древней Греции богом-покровителем почты, торговли и путешествий был Гермес. Сейчас же, в 21 веке, такими «богами» являются логистические компании. Они, как и мифический Гермес, способствуют тому, чтоб все посылки находили своих адресатов.

Так, Ирландская компания AnPost на протяжении пяти веков помогает людям получать и отправлять со всех уголков мира посылки, письма и другие грузы. Всё это время репутация компании только улучшилась, появлялись все новые и новые клиенты, повышалось и качество обслуживания.

Что может предложить AnPost?

Помимо базовых «быстрая и качественная доставка» AnPost смогут предложить вам также ряд и других услуг:

Доставка на следующий день (Экспресс-почта);

Доставка в тот же день;

Аренда почтового ящика;

Различные госуслуги (оплата счетов, налогов и штрафов, покупка и продление лицензий на ТВ, приобретение разрешения на содержание питомцев);

Помощь в коллекционировании марок (журнал коллекционера, редкие марки, обмен\покупка марок).

Как узнать, где находится посылка AnPost?

Для начала вам понадобится узнать трек-номер вашей посылки. Это индивидуальный номер, состоящий из комбинации цифр и букв латинского алфавита, который отображается на чеке, либо же вы можете посмотреть его в своем личном кабинете. Далее вам нужно перейти на официальный сайт AnPost, перевести страницу и ввести ваш трек-номер посылки AnPost в специально отведенное окошко посередине экрана. Далее вам будет предоставлена последняя информация о местоположении вашего груза. Также вы сможете узнать даты прибытия вашего заказа в пункты приема, а также будут отображены их названия.

На нашем же сайте вы без перевода сможете быстро и просто узнать местонахождения груза по тому же трек-номеру, просто введя его в специальное поле. Помимо того, всем авторизованным пользователям нашего сайта становится доступна функция рассылки по e-mail последних данных о передвижениях вашей посылки в режиме реального времени. Приятным бонусом является то, что данная функция совершенно бесплатна.

Почему важно отслеживать посылку?

Отслеживание посылки с помощью различных сервисов поможет вам не только быть спокойными, по поводу того, где же «застряла» ваша посылка, но и защититься от недобросовестных интернет-магазинов. Вы будете точно знать, на каком этапе находится ваш заказ, где задерживается, каким маршрутом передвигается.

Компания AnPost имеет безупречную репутацию, доставляет все быстро и отвечает за сохранность доверенных ей посылок. Поэтому отслеживание передвижения посылок с AnPost не станет для вас проблемой. Также на нашем ресурсе вы можете отследить посылки любых других почтовых служб. Все, что вам нужно – ввести трек-номер в поисковую строку и получить ответ в течение нескольких секунд.