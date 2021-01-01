Отследить посылку Blue Dart

Логистическая компания Bluedart

Компания Bluedart входит в состав группы DPDHL и оказывает широкий спектр логистических услуг клиентам в 220 странах мира. Помимо качественной транспортировки и хранения грузов, клиенты могут рассчитывать на помощь в таможенном оформлении, комплексное решение поставленной задачи и возможность отслеживания посылки Bluedart по номеру на каждом этапе доставки.

Особенности отслеживания Bluedart

Отследить груз Bluedart можно по уникальному идентификационному коду (трек-номеру). Его вам обязан сообщить отправитель (в случае заказа с интернет-магазина функцию отправителя выполняет продавец). Как только вы узнаете номер, можно начинать отслеживание.

Компания тесно сотрудничает с DHL Express, поэтому быстрая доставка и качественное отслеживание клиентам гарантированы. Служба оказывает услуги как частным лицам, так и юридическим.

На официальном сайте фирмы можно проводить отслеживание ее посылок, но сайт доступен только на английском языке. Есть возможность автоперевода страницы, но он не всегда корректен, а точность полученной информации очень важна при отслеживании посылок.

Есть и другой способ узнать, где находится ваша посылка. Сервис Posylka.net позволяет отслеживать отправления более 400 почтовых служб без необходимости постоянно переходить на разные сайты и переводить страницы с иностранных языков.

Как происходит отслеживание посылок Bluedart на Posylka.net

На нашем сервисе можно одновременно отслеживать до 30 отправлений, при этом все трек-номера сохраняются в «Личном кабинете», а информация обновляется автоматически. Если вы не хотите каждый раз заходить на сайт для того, чтобы узнать, где сейчас находится посылка, можно подключить уведомления на электронную почту или скачать расширение для браузера. Плагин также обеспечит вам быстрый доступ на сайты выбранных вами интернет-магазинов.

Также у нас есть мобильное приложение для платформ iOS и Android. Все наши услуги бесплатны для пользователей. Если у вас остались вопросы или вы хотите узнать подробнее обо всех возможностях нашего сайта, ознакомьтесь с разделом FAQ.