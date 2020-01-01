Отследить посылку Brazil Correios

Корпорация Brazil correios

Корпорация Brazil correios – это динамично развивающаяся компания, насчитывающая более 100 тысяч сотрудников. Основой работы данной почтовой сети является индивидуальный подход к каждому клиенту и развитая логистическая система.

Сферы деятельности brazil correios:

Отправка «эконом» посылок (весом от 5 до 20 кг.), «приоритетных» почтовых отправлений (весом до 2 кг.), а также посылок «экспресс EMS» (весомдо 30 кг.);

Страхование посылок (дополнительное);

Пересылка документов;

Отправка международных телеграмм;

Поиск потерянных посылок и пересылаемых документов;

Продажа коллекционных почтовых марок для филателистов и открыток через собственный сайт.

Отслеживание посылок через brazil correios

Отслеживание посылок brazil correios за пределами Бразилии не гарантируется, в других странах предоставляют информацию другие операторы (только 12 стран-участниц ООН), для отслеживания пути посылок brazil correios в пользуйтесь сервисом Posylka.net

Необходимо также учитывать, что посылки, с кодом «UM», не отслеживаются в Бразилии (данный код присваивается страной-изготовителем и обозначает, что товар облагается налогом на импорт в пункте назначения).

Brazil correios:отслеживание посылок по трек-номеру

Отслеживать посылки brazil correios по трек-номеру довольно просто (можно одновременно отслеживать до 50 почтовых отправлений). Для этого необходимо:

Открыть специальный раздел сайта brazil correios и перевести страницу на русский язык;

Зарегистрироваться на сайте brazil correios (без регистрации поиск не сработает);

Напечатать свой трек-номер для отслеживания посылок (без точек и иных символов) в окне «Отслеживание по объекту или CPF / CNPJ» и нажать кнопку «Искать».

Если какой-либо раздел сайта блокируется, попробуйте воспользоваться другими браузерами для совершения входа.

При отслеживании почтовых отправлений по Бразилии предоставляется информация о точном месте нахождения, отчетов о полном пути следования посылок brazil correios нет.

Преимущества корпорации Brazil correios

Преимущества корпорации Brazil correios:

Отслеживание brazil correios онлайн;

Возможность изучить часто задаваемые вопросы или связаться с поддержкой с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 восточного времени;

Сохранность посылок, грузов и документов brazil correios в Бразилии предоставляется путем фиксации в точках по пути следования;

Поиск посылок, грузов и документов (до момента вывоза с таможни Бразилии);

Возможность самостоятельно рассчитать стоимость упаковки и доставки грузов brazil correios при помощи различных калькуляторов.

Возмещение средств за задержку посылок и грузов в зависимости от количества дней просрочки доставки.

Отслеживание посылок, документов и грузов через brazil correios начинается с даты отправки по пути следования (на неделю позже, чем присвоение трек-номера), также задержки посылок могут происходить по причине налоговых проверок посылок brazil correios на территории Бразилии (до 40 дней).

Подать посылку в розыск или требовать возврат средств можно после истечения срока доставки (он указан на чеке вместе с трек-номером посылки) или высвечивается в личном кабинете на сайте продавца после оформления сделки.

Найденные документы хранятся в brazil correios до 60 дней, поэтому прежде чем подавать их в розыск, проверьте список на сайте.

Обратите внимание на то, что корпорация Brazil correios занимается розыском посылок только на территории Бразилии, поиск почтовых отправлений в других странах может быть весьма затруднён.