Европейская компания Colis Prive предлагает широкий спектр вариантов доставки для удовлетворения всех потребностей клиентов. В 2018 году ею было доставлено 42 миллиона различных почтовых отправлений. Стандартная посылка Colis Prive при пересылке проходит следующие этапы:

сбор заказов в интернет-магазинах;

доставка посылок на Национальную платформу;

распределение грузов по региональным отделениям;

передача посылок курьерам;

доставка получателю «из рук в руки».

Как быстро отследить посылку Colis Prive

Для успешного отслеживание Colis Prive необходимо на сайте Posylka.net воспользоваться специальной поисковой строкой. В нее следует ввести Colis Prive трек. Данный уникальный почтовый идентификатор для отслеживания посылок Colis Prive получателю дает отправитель. С подробными сведениями о трек-номере возможно ознакомиться в специальном разделе вопросов-ответов – FAQ.

После того как идентификатор введен в строку поиска для Colis Prive отслеживания, пользователь нажимает «старт». Практически мгновенно ему становится доступна информация о статусе отправления. Отличная возможность отследить посылку Colis Prive позволит удобно и абсолютно бесплатно контролировать груз. Такой комфортный мониторинг имеет массу очевидных плюсов, а также помогает полезными рекомендациями:

получатель, регулярно проводящий отслеживание почтовых отправлений Colis Prive, всегда сможет вовремя подать заявление на розыск, если груз потеряется;

тогда, когда отслеживание посылки по номеру Colis Prive невозможно, а срок защиты покупателя истекает, следует без промедления требовать возврат;

в случае, если посылкой была пересечена граница, а затем Colis Prive отследить стало проблематично, стоит договориться с продавцом о том, чтобы продлить срок защиты;

если осталось всего пять дней до истечения срока защиты, а отслеживание посылки по номеру Colis Prive не проходит, то стоит незамедлительно открывать спор.

Внимание, статусы посылок, полученные при отслеживании отправлений на сервисе Posylka.net, могут служить весовыми доказательствами в споре, свидетельствующими о вашей правоте.