Portugal post

Основной и главной почтовой службой в Португалии служит Portugal post – ctt почта. Организация является государственной и выполняет все почтовые функции по приему и отправке писем, бандеролей и посылок.

Функции Portugal post – ctt

Компания работает не только с частными отправителями, но и с государственными организациями, и с частными фирмами. К каждому клиенту предусматривается индивидуальный подход. Список услуг, оказываемых клиентам весьма приличный:

Пересылка писем, бандеролей и посылок;

Адресная рассылка отправлений;

Пересылка денег;

Экспресс-почта;

Доставка курьером;

Различные услуги бизнес-клиентам и государственным службам.

Выполняя такой огромный объем услуг, служба постоянно совершенствует их, стараясь увеличивать свой функционал и улучшить качество обслуживания.

Отслеживание почтовых отправлений

Очень важным аспектом в работе компании является не только пересылка отправлений, но и отслеживание их движения на каждом этапе. Несмотря на краткие сроки доставки отслеживание посылок очень важно.

Отследить Portugal post – ctt посылку можно отовсюду, где есть сеть интернет. На официальном сайте почтовой службы сделать это можно абсолютно бесплатно. Сайт имеет простой интерфейс и найти необходимую информацию на нем несложно. Главное знать свой Portugal post – ctt трек.

Как отследить посылку Portugal post – ctt по номеру

Итак, чтобы определить местонахождение своего отправления нужно знать его номер. При отправке оператор выдает клиенту квитанцию с комбинацией из тринадцати цифр и букв на латинице. В графу отслеживания на сайте компании необходимо ввести эту комбинацию. После чего программа в считанные секунды обработает полученный номер и предоставит на странице подробно все этапы передвижения груза.

Следует обратить внимание на то, что очень важно выбирать способ транспортировки и сроки Portugal post – ctt доставки. Также следует отметить и то, что международные посылки контролируют почтовые службы тех государств, на территории которых эти отправления находятся. К примеру, проходя по территории Чехии, посылку будет курировать уже служба Czech Post, но номер отправки остается тем же. Только отслеживать трек следует уже на сайте Почты Чехии.

Принципы работы

Portugal post взаимодействует практически со всеми службами доставки и почтами всех государств. Благодаря этому, сроки доставки значительно сокращаются, а отправка производится в любую точку земли. Как следствие и отследить заказ Portugal post – ctt становится проще и удобнее. Компания ориентируется на каждого своего клиента, стараясь полностью удовлетворить его требования. Имея на службе профессионалов, почта все больше повышает качество своих услуг и их эффективность. А внедряя все новые и новые технологии в работе, компания обеспечивает себе стабильное будущее и лучший сервис для клиентов.

Почта Португалии лидирует на рынке национальных почтовых услуг. Чтобы упростить отслеживание своего отправления достаточно установить приложение Portugal post ctt на свое устройство и видеть его передвижение из любой точки мира, или же воспользоваться универсальным сервисом Posylka.net.