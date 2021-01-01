Georgian Post отслеживание почтовых отправлений

Грузия… что вам приходит на ум от этого слова? Лучшие курорты, целебные воды и воздух, реки всевозможных вин, величественные горы, стремительные водопады и, несомненно, щедрый народ, прославившийся своим радушием и честностью.

Все это отражает в себе национальный почтовый оператор Грузии - Georgian Post. Компания впитала в себя лучшие традиции Грузинского народа, такие как честность, отзывчивость, целеустремленность и простоту. Но также ориентируется на использование современных технологий для улучшения качества и без того отлаженного и качественного сервиса. Georgia post является членом Международного почтового союза, который основан в 1874 году в швейцарской столице Берне. Этот союз объединяет 192 страны и является одной из старейших международных организаций в мире.

Как отследить посылку Georgian Post на официальном сайте по номеру

Несмотря на то, что почтовые отправления с Georgia post всегда приходят в срок, отслеживать посылку все же нужно. Для чего? Так вы точно будете в курсе, на какой стадии ваша посылка и где она географически находится, какой путь преодолела, где «застряла» и сколько осталось. А также обезопасите себя от не чистых на руку интернет-магазинов, которые, получив от вас деньги, не высылают посылки. Отслеживая посылку с Georgia post, вы можете предоставить скрины передвижения вашей посылки в случае ее утери или если она не придет в срок.

Так как же отследить груз с Georgia post? Сперва вам необходимо найти трек-номер на чеке или на сайте интернет-магазина в личном кабинете. Трек-номер – это специальный номер из букв латинского алфавита и цифр, который присваивается всем посылкам и письмам. Именно с помощью него вы быстро отследите посылку с Georgia post. Итак, вам нужно зайти на официальный сайт Georgia post. Браузер сразу предложит вам перевести страницу – не отказывайтесь, так как официальной версии сайта на русском языке нет. Затем, в правой верхней части экрана находите окошко с поиском по трек-номеру, куда вы вводите свой трек-код и получаете актуальную информацию о местонахождении вашего груза Georgia post. Кстати, там же вы можете воспользоваться «почтовым калькулятором», чтобы точно знать сумму, которую вы должны будете оплатить за доставку груза.

Самый надежный способ отслеживания посылок Georgian Post

Есть и второй способ. Он заключается в том, что вы можете воспользоваться услугами специального сервиса по отслеживанию почтовых отправлений. Одним из таких проверенных сервисов является Posylka.net. На нашем сайте вам не нужно будет переводить страницу и разбираться в не всегда корректном переводе от Google - сайт является полностью русифицированным. Тут вы также отслеживаете посылку Georgia post с помощью трек-номера.

На этом же сайте вы можете посмотреть список почтовых индексов. Помимо того, для всех зарегистрированных пользователей появляется возможность привязки своей электронной почты, чтобы получать всю актуальную информацию о местонахождении вашего груза непосредственно на почту. Таким образом, отслеживать посылку с Georgia post становится еще проще и приятнее.

Мы очень советуем вам пройти регистрацию на сайте Posylka.net, так как вам не придется вводить каждый раз при входе трек-номер посылки Georgia post – сайт имеет функцию запоминания.

Вы ожидаете (или отправили) не одну посылку с Georgia post? Сервис для отслеживания поможет вам одновременно за местонахождением до 30 посылок! Удобно, просто и совершенно бесплатно для всех.

Доверяйте свои грузы Georgian Post, следите за ними с помощью трек-номера и наслаждайтесь!