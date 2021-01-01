LBC Express

Основанная в 1945 году в качестве брокерского и авиа грузового агента компания LBC Express является лидером филиппинского рынка почтовых услуг, транспортировки грузов, и логистики. Ее растущая сеть уже насчитывает более чем 6400 точек. Компания имеет множество партнеров и агентов в 30 странах мира, она стремится к совершенствованию бизнеса и неизменному повышению уровня качества.

Как отследить посылку LBC Express

Мы живем в эпоху развития международных почтовых сообщений. Благодаря интернету миллионы людей перешли на онлайн-шоппинг, а также стало проще налаживать как личные, так и деловые контакты. При помощи работы сервиса Posylka.net каждый может без проблем отследить любую посылку за минуту. Например, для LBC Express отслеживания пользователь должен всего лишь ввести в поисковую строку уникальный почтовый идентификатор груза. Этот LBC Express трек состоит из комбинации латинских букв и арабских цифр. Более подробная информация об идентификационном коде доступна на сайте в информационном разделе FAQ. Трек-номер сообщает отправитель, чтобы получатель всегда мог отследить посылку LBC Express.

Популярный сервис Posylka.net сотрудничает с различными почтовыми службами, в каталоге более 100 наименований. Он позволяет проводить оперативное и комфортное отслеживание посылок как LBC Express, так и других многочисленных почтовых операторов со всего мира. Например, пользователи могут отследить груз Turkey Post или любой другой компании от Африки до Европы, от Америки до Азии.

Отслеживание посылок LBC Express – все в ваших руках благодаря сервису Posylka.net, для которого нет преград.