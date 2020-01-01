Отследить посылку Iceland Post

Iceland Post отслеживание почтовых отправлений

Iceland Post – исландский национальный почтовый оператор. Компания принадлежит Минсвязи Исландии и обладает полной монополией по доставке и перевозке отправлений на острове. На данный момент сеть состоит из 120 отделений почтовой связи.

Iceland Post: отслеживание посылки по номеру

Отслеживание посылок Iceland Post можно произвести на сайте почты-отправителя. Данный способ не вполне удобен, так как вы можете просто попросту запутаться, особенно без знания иностранных языков.

Лучшим для вас вариантом будет воспользоваться нашим сервисом Posylka.net. Здесь у вас точно не должно возникнуть сложностей, так как поисковая строка находится прямо посередине главной страницы. Все, что вам нужно – это ввести туда трек-номер и нажать на кнопку поиска. Сервис сам определить посылку какой службы вы ищите.

Плюс, на нашем сайте вы можете отслеживать и другие отправления (не только почты Исландии), например, посылку из китайского интернет-магазина или экспресс-отправления DHL.

Дополнительные возможности

Пройдя простую процедуру регистрации, вы получаете дополнительные преимущества. С этого момента все введенные вами трек-номера будут автоматически сохраняться в «Личном кабинете». Система способна автоматически отслеживать до 30 посылок одновременно, регулярно обновляя данные.

Также вы можете скачать расширение для браузера. С ним вам не придется каждый раз заходить на сайт, чтобы отследить посылку – узнать статус отправления можно всего в пару кликов.