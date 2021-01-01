Отследить посылку Trans Cargo

Отслеживание посылок Транс Карго

Компания Транс Карго специализируется на авиа- и автоперевозках, а также осуществляет экспедирование сборных грузов по территории всей России и ближнего зарубежья. Также Транс Карго доставляет грузы нестандартных габаритов, за перевозку которых не берутся другие транспортные компании.

Особенности сотрудничества с Транс Карго

Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, с учетом габаритов груза, расстояния и необходимых дополнительных услуг. Поэтому на сайте есть специальный калькулятор.

Воспользоваться услугами компании можно не выходя из дома: заявка легко оформляется в режиме онлайн, а доставка «от двери до двери» позволяет сделать сотрудничество максимально комфортным для клиентов. Почтовое отслеживание Транс Карго также осуществляется онлайн в любое время.

Компания берет на себя ответственность за подготовку груза к перевозке. Можно заказать оптимальную упаковку, опломбирование, а также страхование груза.

Как отследить посылку Транс Карго

Есть два простых способа отследить посылку по трек номеру Транс Карго. Первый вы найдете на официальном сайте еще при оформлении заказа. Поисковая строка «Отследить груз» находится в верхней части страницы. После оформления заказа вам будет предоставлен трек-номер, по которому и происходит отслеживание.

Другой способ проще тем, что на универсальном сайте-агрегаторе, каким является Posylka.net можно не только отследить трек Транс Карго, но и проверить отслеживание заказов из любых интернет-магазинов или посылок, отправленных вам или вами.

На сайте можно не регистрироваться – достаточно просто вводить трек-номера для получения информации. Если же вы планируете отслеживать груз и далее, то стоит пройти регистрацию – в таком случае все треки сохраняются в «Личном кабинете», а вы будете получать уведомления о перемещении посылок.

Дополнительные возможности Posylka.net

Отследить почтовое отправление Транс Карго или любой другой логистической службы еще проще, если установить мобильное приложение. С ним у вас есть возможность вводить трек-номера заказов и следить за процессом доставки в любое время.

Также вы можете скачать расширение для браузера. С его помощью вы сможете в любой момент проверить, где находятся посылки, всего в один клик. Есть возможность настройки бесплатных уведомлений об изменении статуса отправления. Еще одно преимущество расширения для браузера – быстрый доступ к выбранным вами интернет-магазинам.

На сайте есть удобный справочник индексов, а также информация обо всех крупных почтовых службах мира.