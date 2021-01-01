Отследить посылку PostNord

Sweden Posten

Почтовая компания Sweden Posten является звеном компании PostNord AB, находится в подчинении Швеции и Дании. Предприятие оказывает перечень услуг не только физическим и юридическим лицам, но также и крупным сервисам логистики на территории Скандинавии. Доставка посылок может осуществляться и из Китая.

Благодаря модернизированному сервисному центру, а также квалифицированному персоналу, клиенты получают своевременную обратную связь, оперативную обработку почтовых заявок и быструю доставку заказа. Адресат получает товар в целости и сохранности.

Как отследить посылку на Sweden Posten

Sweden Posten обеспечивает поставками не только Швецию, но и Данию и Китай, сотрудничая с их логистическими центрами. На официальной платформе, каждый может изучить перечень услуг, условия заключения договора с предпринимателями.

Посылку почтовой компании Sweden Posten можно отследить при помощи трек-кода формата UPU. Персональный трекинг-код — это буквенно-цифровая последовательность; он уникален и закрепляется за каждым заказом сразу же после его подтверждения в системе. После этого менеджер по продажам либо просто продавец отправляет номер покупателю/получателю посылки.

Чтобы отследить трек-код из Швеции, перейдите на главную страницу Sweden Posten, введите номер в строку «TrackingItem», нажмите «Enter». Высветится паспорт посылки — число, месяц и год присвоения персонального номера, точный час отправления, местоположение товара и т.д.

У сервиса Sweden Posten имеются такие особенности:

Разрешается отправлять посылки весом не более 30 кг;

Экспресс-доставка Sweden Posten напрямую зависит от многих условий, например погоды и страны-получателя;

После совершения платежа отправление не отслеживается — около недели уходит на сбор заказа, его упаковку, учет в базе регистрации, после чего заказ доставляется в центр сортировки и становится «видимым» для почтовых служб и клиента;

Четко отслеживайте гарантию на срок доставки — если при окончании указанного времени покупка не была доставлена адресату, вы должны запросить обратно её стоимость.

Посылка отслеживается в режиме реального времени, результаты отслеживания выгружаются в новом окне. Если вы являетесь гражданином России, то на сайте данной почтовой службы вы сможете отслеживать заказ Sweden Posten, пока он не пересечет границу, затем него ответственна уже Почта России ;

Преимущества работы с Posylka.net

Сервис Posylka.net обеспечивает возможность отслеживать несколько посылок с треками Sweden Posten и других почтовых сервисов со всего мира вне зависимости от того, в какой стране они сейчас находятся. Благодаря продвинутой базе данных, у нас есть доступ ко многим почтовым компаниям со всего мира.

Для того чтобы воспользоваться нашими услугами, авторизуйтесь либо завершите регистрационный этап на нашей платформе, после чего введите код в строку в верхней части экрана. Через пару секунд на вкладке отобразятся данные посылки — местоположение, время прибытия в отдел сортировки, время проверки таможней и так далее. Также вы сможете ознакомиться с примерными сроками доставки заказа, предоставленными нашими пользователями.