Отследить посылку Tele Post (Greenland Post)

Tele Post

Tele Post – это почтовый оператор Гренландии, он полностью принадлежит правительству. Почта обслуживает около 56 тысяч человек, предоставляя им телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги. В компании работает всего около 460 человек. Почтовые отделения есть в каждом городе. Главный офис почтовой службы находится в Нууке.

Tele Post: отслеживание почтовых отправлений

Для того чтобы отследить посылку Tele Post, вам понадобится специальный номер, который присваивается каждому отправлению при принятии его для пересылки. Называется он трек-номером. Единственный способ получить Tele Post трек – это спросить его у отправителя, так как он выдается ему сразу после оплаты почтовых услуг.

Если у вас уже есть трек-номер, то вы можете отследить груз Tele Post:

на официальном сайте почтовой службы;

на сайте вашего почтового оператора;

на нашем сайте Posylka.net.

Так, если с первыми двумя пунктами и так все понятно, то мы постараемся объяснить, почему у нас проще всего отследить посылку Tele Post по номеру. Во-первых, наш сайт сделан максимально просто, то есть не нужно тратить время, чтобы найти иконку отслеживания. Для того чтобы отследить посылку, достаточно ввести трек-номер в поисковую строку на главной странице.

Во-вторых, на нашем сайте вы можете найти практически любой груз, отправленный почтовыми службами мира. Так, например, вы можете отследить как посылку, отправленную почтой Португалии, так и заказ с Алиэкспресс.

Плюс, отслеживание посылок Tele Post или любой другой почтовой службы у нас бесплатно и не требует от вас обязательной регистрации. Для тех же, кто не против завести на нашем сайте себе аккаунт, есть дополнительные возможности, первая из которых – это сохранение трек-номеров в личном кабинете (до 30 штук). Вы вносите их единожды и потом можете отслеживать их одновременно.

Также вы можете подключить оповещения о движении ваших посылок на электронную почту. Вам будут приходить уведомления каждый раз, когда ваша посылка будет отмечена на очередном контрольном пункте.