Отследить посылку IML

IML — российская логистическая компания, которая предоставляет услуги доставки для интернет-магазинов. На рынке логистики предприятие работает более 12 лет. В перечень услуг службы входит курьерская доставка, перевозка в пункт выдачи заказов, постаматы, фулфилмент. Профессиональная премия в отрасли e-commerce «Большой оборот» признала ИМЛ лучшей среди служб логистики, которые работают в сфере электронной торговли.

Транспортная компания IML первой запустила транспортировку из Москвы в Санкт-Петербург, Калининград, Томск, Краснодар, Саратов, Барнаул, Тулу и другие города за одни сутки. Система магистралей покрывает почти всю Россию и Казахстан. Ежедневно клиенты компании получают десятки тысяч посылок.

С 2019 года предприятие совместно с Мега/IKEA запустило тестирование проекта «Шоппинг налегке», который позволит сделать интернет-покупки в ТЦ еще более комфортными. А также продолжает развиваться в направлении перевозок для частных лиц. Слоганом компании являются слова «Быстро. Качественно. Надежно».