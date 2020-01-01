Отследить посылку IML

IML — российская логистическая компания, которая предоставляет услуги доставки для интернет-магазинов. На рынке логистики предприятие работает более 12 лет. В перечень услуг службы входит курьерская доставка, перевозка в пункт выдачи заказов, постаматы, фулфилмент. Профессиональная премия в отрасли e-commerce «Большой оборот» признала ИМЛ лучшей среди служб логистики, которые работают в сфере электронной торговли.
Транспортная компания IML первой запустила транспортировку из Москвы в Санкт-Петербург, Калининград, Томск, Краснодар, Саратов, Барнаул, Тулу и другие города за одни сутки. Система магистралей покрывает почти всю Россию и Казахстан. Ежедневно клиенты компании получают десятки тысяч посылок.
С 2019 года предприятие совместно с Мега/IKEA запустило тестирование проекта «Шоппинг налегке», который позволит сделать интернет-покупки в ТЦ еще более комфортными. А также продолжает развиваться в направлении перевозок для частных лиц. Слоганом компании являются слова «Быстро. Качественно. Надежно».
IML отслеживание доступно только по трек-номеру. Чтобы найти свое отправление, воспользуйтесь нашим сайтом Posylka.net. Как отследить посылку по трек-номеру?
Сервис отслеживания посылок позволяет в течение минуты узнать, где находится ваш груз в данный момент. Данные на сайте обновляются каждую минуту, поэтому информация по статусу отправления всегда актуальна.
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Трек-номер можно также ввести на официальном сайте ИМЛ на странице отслеживания «Отследить заказ».
Трек-номер или трек-код — это числовая идентификация отправления. Присваивается во время регистрации посылки в почтовой системе. Может включать одни цифры или цифры с латинскими буквами.
Трек-код почты IML еще называется «штрихкод», состоит из 13 цифр и выглядит таким образом: 5498056371215. Найти номер можно в личном кабинете или в товарно-транспортной накладной. Поэтому его могут также называть «номер ТТН» или «номер декларации».
IML Express — это китайская логистическая компания, которая является подвидом глобального сервиса IML Logistics. Занимается доставкой товаров из интернет-магазинов в Китае, России и Казахстане. Международные экспресс-перевозки отличаются выгодными ценами и надежностью. Клиенты IML Express могут рассчитывать на быструю доставку товаров и отслеживание посылок в процессе транспортировки.
IML Logistics — глобальный логистический сервис, который работает на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, Грузии, Молдовы, Сербии, Израиля, Турции, Тайваня и на Филиппинах. Преимущество сервиса — очень быстрая доставка. Даже товары из Китая компания доставляет всего за неделю. А между некоторыми странами перевозка отправлений занимает всего сутки. Клиент сам выбирает день и время получения посылки.
Компания IML предлагает своим клиентам воспользоваться постаматами, услугами фулфилмента, курьерской доставки, доставкой «Почтой России». А также действует специальная доставка в Казахстан.
Для удобства частных клиентов действует бесконтактная оплата, сниженные тарифы на доставку по Санкт-Петербургу, и мобильное приложение для Android.
Интернет-магазины могут воспользоваться услугой фулфилмента, которая позволит решить ряд вопросов:
Благодаря сервису, интернет-магазины смогут сократить расходы на приобретение оборудования, аренду складских помещений, не тратить усилия на построение логистического процесса и складской деятельности. Нет необходимости искать и обучать дополнительных сотрудников в этом направлении. Вместо этого все усилия можно направить на развитие бизнеса и увеличение продаж.
Курьерская служба IML делает ставку на три составляющих: скорость, качество и надежность. Чтобы заказать адресную доставку, нужно зайти на сайт компании, заполнить карточку клиента и отправить ее по адресу sales_department@iml.ru. После этого на почту придет заполненный договор, который нужно распечатать, поставить на нем печать и подпись, и отослать на тот же адрес. Больше информации об услуге можно узнать на сайте почтовой службы.
Постаматы — это автоматизированные терминалы, которыми удобно пользоваться при заказе из интернет-магазина. Постаматы работают круглосуточно без выходных, находятся в пешей доступной от дома или работы, а на получение товара уходит не более минуты.
Чтобы товар из интернет-магазина можно было получить в постамате, нужно свое желание указать при оформлении заказа. IML заберет покупку из интернет-магазина и доставит в постамат. После этого на ваш телефон придет сообщение, что товар находится в постамате, и вы сможете забрать его в удобное для вас время.
Корпоративные клиенты IML могут воспользоваться выгодной доставкой в Казахстан. Для этого достаточно заключить договор по доставке в Казахстан, или интегрироваться по API-протоколу. Чтобы начать сотрудничество, можно позвонить по телефону или оставить свои контакты в форме связи.
На официальном сайте перевозчика можно скачать презентацию и ознакомиться с правилами доставки в Республику Казахстан.
Доставку товаров из интернет-магазинов можно организовать в любой населенный пункт РФ через «Почту России». Для этого интернет-магазину нужно сообщить о своем желании в IML почту и заключить договор. Процесс сотрудничества выглядит таким образом:
В условиях пандемии транспортная компания IML предлагает частным клиентам воспользоваться бесконтактной доставкой. Услуга вполне бесплатная и касается каждого предварительно оплаченного заказа.
Когда курьер доставляет товар домой или в офис, он оставляет посылку возле двери, звонит в дверь и отходит на 1,5 метра. Получателю нужно показать свой паспорт или права курьеру в раскрытом виде и поставить свою подпись в маршрутном листе. Получатель может подготовить расписку о получении товара.
Если вы хотите заказать услугу, сообщите об этом курьеру, когда будете с ним предварительно созваниваться.
При отслеживании почтовых отправлений IML используются различные статусы:
Статус «У курьера» означает, что посылка передана в руки курьеру, и в скором времени она будет доставлена по адресу. Статус «В пути» — посылка двигается из одного пункта в другой.
После того как вы оформите заказ в интернет-магазине, в том числе и на Aliexpress, на ваш телефон придет SMS от iml.ru со ссылкой на сайт магазина и с просьбой подтвердить заказ. Это сообщение означает, что товар уже находится в сортировочном центре IML в России. Вам нужно нажать кнопку «Подтвердить». Если вы получили такое сообщение, когда не делали никаких покупок, просто проигнорируйте его или позвоните по номеру горячей линии IML для уточнения.
Сообщение на телефон или на электронную почту с текстом «Подтвердите адрес и получателя» могут получить также клиенты компании. В таком случае, сообщение означает, что посылка передана курьеру и вам нужно внести некоторые уточнения в личном кабинете на my.iml.ru.
Забрать свою посылку можно в пункте выдачи заказов или через курьера. После того как груз прибыл на склад в ваш город, вы получите SMS-сообщение с информацией о номере заказа, адресом ПВЗ и сроком хранения груза.
Найдите на сайте компании ближайший к вам ПВЗ и направить туда свой груз. Забрать посылку можете в любое удобное для вас время, которое совпадает с временем работы отделения. Если у вас нет времени, чтобы самому забрать отправление, можете заказать доставку курьером. Заявку об услуге можно оформить в личном кабинете на сайте перевозчика.
Чтобы найти ближайшее отделение, перейдите в раздел «Частным лицам» воспользуйтесь онлайн-картой. Вы можете ввести город в поле поиска, или указать точку на карте. В течение нескольких секунд в правом меню карты появится полная информация по указанному вами пункту выдачи, в том числе адрес, номер телефона и график работы.
Если получатель отказался от посылки или груз остался невостребованным на складе, по истечение срока бесплатного хранения товар отправляется на Ответственное хранение. Отправитель получает сообщение о том, что товар никто не забрал, и может оформить возврат заказа. Воспользоваться услугой и изменить адрес доставки можно из личного кабинета на сайте перевозчика. Там же можно скачать подробную инструкцию по решению этого вопроса.
В пункте самовывоза ИМЛ посылки хранятся 7 календарных дней. Если вы по каким-либо причинам не успели забрать товар, или вам нужно, чтобы он полежал на складе еще некоторое время, вы можете договориться о более длительном хранении. Для этого нужно позвонить в контактный центр.
По истечение срока бесплатного хранения груза начинает начисление за каждый день хранения:
Отправить груз от частного лица через IML можно в любой город из любой точки самовывоза, которая оборудована весами. Это не касается тех городов, на которые распространяется доставка воздушным транспортом.
Отправить посылку очень просто. Для этого нужно хорошо упаковать товар, прийти в пункт приема/выдачи, оплатить услугу наличными. Сотрудник ИМЛ вам выдаст декларацию с трек-номером, и вы сможете отследить посылку.
Рассчитать стоимость доставки можно при помощи калькулятора. Для этого следуйте такому алгоритму:
Цена доставки, которая появится на экране, включает в себя все налоги и носит ознакомительный характер.
Сроки доставки товаров транспортной компанией IML зависят от расстояния, на которое нужно перевезти груз, и предусматривают от 1 до 15 дней. Чтобы узнать ориентировочный термин выполнения услуги, можно зайти на страницу «Сроки доставки».
Также ориентировочную дату доставки можно узнать при расчете стоимости доставки с помощью онлайн-калькулятора.
Перевозчик не принимает к отправке взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, ядовитые и токсичные вещества и товары, огнестрельное и холодное оружие, драгоценности, наркотики, лекарства, животных и растения и другие предметы, запрещенные Российским законодательством. Полный перечень запрещенных предметов можно скачать на сайте компании.
По любому вопросу вы можете позвонить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 755-755-1, или связаться с контактным центром.
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Кроме этого, можно зайти на официальный сайт перевозчика и через раздел «Контакты» перейти на форму обратной связи. Укажите свои контактные данные и коротко изложите суть вопроса. Кнопка для перехода на страницу обратной связи «Отправить сообщение» находится в подвале сайта. Можно обратиться к администратору группы ВКонтакте.
В Москве контактный центр IML работает ежедневно с 7:00 до 22:00. Часы работы московского почтового отдела — 9:00 – 18:00 (с понедельника по пятницу), фулфилмент — 11:00 – 22:00 (с понедельника по пятницу).
Контактный центр СПб работает в будни с 08:00 до 20:00, а в субботу — с 09:00 до 17:00.
Время работы складов IML в разных городах РФ: с 8:00 до 20:00, курьерская доставка осуществляется в среднем с 10:00 до 18:00.
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