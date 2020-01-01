Отследить посылку LaserShip

LaserShip

LaserShip – ведущий поставщик услуг на востоке США, который включает:

более 60 производственных площадок;

4 сортировочных центра;

свыше 5000 независимых подрядчиков и 1500 сотрудников;

специализированные отделы, обеспечивающие срочную доставку медицинских товаров и глобальную отправку следующим рейсом.

В спектр услуг входят: жилая электронная коммерция, глобальные поставки по всему миру.

Обслуживаемые отрасли:

розничная торговля;

здоровое питание;

одежда, косметика, канцелярские товары;

здравоохранение;

финансовые и профессиональные услуги;

техника и автомобилестроение и др.

Цель компании – оказание качественных логистических услуг для населения и бизнеса (местных и международных предприятий розничной торговли) через интегрированную сеть.

LaserShip: доставка на последней миле

Что это означает? - Завершающий этап доставки из пункта обслуживания к месту конкретного назначения (конечному потребителю) сотрудниками компании. LaserShip не ограничивается поставками в пределах восточной и средней части США, но и осуществляет глобальные доставки. Зона обслуживания: Северная Америка, Европа, Азия, Австралия, некоторые направления Южной Америки и Ближнего Востока. На персональной странице почтовой службы при помощи формы трекинга доступно LaserShip отслеживание посылок по номеру.

LaserShip: отслеживание отправлений и зона обслуживания

В течение 30 лет организация работает в условиях срочной доставки. Мощная технология маршрутизации LaserShip трек позволяет команде экспертов управлять поставками с учетом экономии времени для клиентов.

Посылки LaserShip, как и отправления других почтовых служб ( FedEx, DPD, Почты России, Укрпочта, USPS, Белпочта, Новая Почта и т. д.), можно отследить на сервисе Posylka.net. Более подробная информация – в разделе FAQ

LaserShip: как работает служба доставки

Курьерская служба представлена во многих странах мира. Компания дорожит своей репутацией, поэтому курьеры-водители проходят тщательный отбор.

В ближайшее время заработает социальная платформа, благодаря которой клиент сможет выбрать дату, время, место доставки, оценить качество услуг и отправлять специальные инструкции для курьеров.

Безопасность обслуживания подтверждена сертификатом перевозчика ISPO (международной организацией по защите цепи поставок) в апреле 2019. Это означает, что LaserShip соответствует всем требованиям стандартов безопасности и гарантирует сохранность и целостность товаров, проходящих логистическую цепочку через данную службу.